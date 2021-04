Asaja celebra el acuerdo en las Cortes en beneficio de agricultores y ganaderos, aunque sea "de mínimos y haya costado"

"Estamos locos de contentos, aunque les está costando ponerse de acuerdo. Fíjate la tontá, con lo fácil que es ponerse de acuerdo, porque siempre, por medio, están los negacionistas", ha lamentado el secretario regional de Asaja, José María Fresneda.

Y es que Fresneda se ha referido a este acuerdo en el pleno de las Cortes durante la rueda de prensa que ha ofrecido para avanzar que su organización agraria, en solitario, volverá a salir a la calle para reivindicar mejoras para el sector, en el momento que decaigan las restricciones amparadas por el estado de alarma.

En este marco, también ha puesto en valor el encuentro que ha mantenido con el presidente de las Cortes, Pablo Bellido. No obstante, ha criticado que dicho encuentro no fuera abierto a los medios de comunicación y que estos no supieran dar a la reunión "el nivel de importancia periodística" que merece.

Sobre Bellido, ha resaltado su "respeto y comportamiento intachable", así como su corresponsabilidad con la problemática del campo. "Me gustaría que ese talante se tuviera cuando se quieren arreglar problemas", ha terminado demandando.