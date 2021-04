Imbroda ve "plazas suficientes" y actúa en problema del centro mientras arranca en septiembre el CEIP del Valle

Imbroda se ha pronunciado de este modo tras ser cuestionado en el Parlamento andaluz por parte de la parlamentaria socialista Verónica Pérez en cuanto a la reducción de unidades, pidiendo que revierta la situación, y del diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández acerca de la falta de plazas públicas en los colegios del centro de la capital.

En este sentido, el responsable andaluz de educación señala que, una vez terminada la matriculación, se inicia un proceso de planificación tras el que se conocerá la configuración final de los centros andaluces. "Intentamos gestionar lo mejor posible los recursos y existen plazas suficientes", afirma, destacando la "racionalización" de los recursos "como cuando el PSOE tuvo la oportunidad de planificar".

Imbroda se ha dirigido a Pérez asegurando que no le gustaría "que se dedicara a utilizar a las familias para hacer política de la mala y decir una cosa o la otra según si el PSOE gobierna o no". "El sistema público está muy bien protegido", sentencia, lamentando que se le atribuya al actual gobierno andaluz el "desmantelamiento" de la educación pública ya que afirma que la reducción de unidades va ligado al descenso de la natalidad y a los recursos existentes. "El PSOE cerró en el curso 2018-2019 37 unidades de Infantil y 54 de Primaria y no era desmantelamiento, ¿no?", ha dicho.

De su lado, Pérez advierte de la "preocupación" de las familias ante el anuncio del cierre de "45 unidades educativas públicas en Sevilla", una decisión que espera que "no sea firme y sea revertida". Afirma que se ha puesto "en pie de guerra" la comunidad educativa de Sevilla y se suma a la reivindicación de bajar la ratio en las clases ante la pandemia y para mejorar la calidad de la enseñanza. "Gestionar la educación pública no es solo hacer una operación matemática porque los niños no son números", sentencia.

De su lado, Adelante ha cuestionado al consejero ante las "promesas incumplidas de dotación de material y personal año tras año" en materia educativa y avisa de que las familias del centro de Sevilla llevan "más de diez años de espera de promesas que no llegan", en relación a la construcción del nuevo colegio. Además, insiste en que el PP no cumple la "promesa del derecho de elección que tanto pregona" ante el "déficit" de plazas públicas en el centro de la capital. "Hay 35 familias esperan una solución inmediata", recalca, pidiendo medidas para garantizar la matriculación en los centros públicos.

Ante esto, Imbroda avisa de que "esto se lleva intentando cumplir desde hace diez años". "Estando ustedes en el gobierno se cerraron 723 unidades de Infantil y se crearon casualmente 19 en la concertada", advierte, tras lo que insiste en que la situación del Casco Antiguo de Sevilla "no es un problema nuevo".

Sin embargo, recalca que la construcción del nuevo colegio público en los Jardines del Valle "ya está en marcha y por fin será una realidad con este gobierno". El colegio contará con una inversión de 3,5 millones para 450 puestos escolares.

Explica que se puso en marcha cuando llegó al gobierno pero hubo "un parón porque se abordó la posibilidad del Ayuntamiento de crear un parking en el solar y después se desechó la opción". "Se ha retomado y el 1 de octubre fue adjudicado", afirma, detallando que, según los plazos estimados, en septiembre u octubre empezará la construcción del nuevo colegio. "Mientras, tratamos de solucionar los problemas de las plazas actuales, que los tendrán, dando solución definitiva a un problema de hace años", concluye.