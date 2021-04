El PSdeG denuncia "problemas" en la vacunación de colectivos prioritarios mientras "hay 100.000 dosis sin administrar"

En una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega, el diputado socialista ha asegurado que, en contra de lo que dice la Xunta, aún "no están vacunados todos los sanitarios" ya que faltan los profesionales médicos de los centros penitenciarios, los trabajadores privados o los de las unidades de ayuda a la drogodependencia, así como los estudiantes de odontología o los logopedas, que trabajan "a centímetros de bocas abiertas".

Asimismo, ha sostenido que la población que está cubierta por mutuas sanitarias "no es llamada para el proceso de vacunación al igual que no se les llama para los cribados", simplemente porque "la Xunta no es capaz de gestionar la base de datos". "Facenda no tiene ningún problema para localizar a cada ciudadano para pagar, pero Sanidade es incapaz de vacunar a toda la ciudadanía porque no cruza los datos", ha dicho.

El responsable socialista se ha referido al caso de la vacunación de los marineros, que la Xunta "utiliza para criticar" al Gobierno de España cuando quien "tiene las vacunas y las competencias para suministrarlas es precisamente el Gobierno gallego".

El parlamentario del PSdeG ha sostenido que el País Vasco vacunó a estos profesionales "hace semanas", tal y como Galicia "quiso priorizar a las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar".

"BUFÉ LIBRE"

Torrado ha criticado el nivel de crispación introducida por la Xunta y el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, a los que ha acusado de utilizar un "bufé libre de excusas para definirse a favor o en contra del estado de alarma según convenga en contra del Gobierno del Estado".

Para el parlamentario del PSdeG, se trata también de la gestión del stock de vacunas o de la "deliberada confusión" en el dato de las personas que tenían una y dos dosis suministradas, demostrando que "no tienen ningún problema moral a la hora de utilizar la mentira para disparar contra los socialistas".

Ante ello, le ha exigido al PP que "vuelva a la normalidad" y "no haga de esto un circo de enfrentamiento". "Ya está bien de que exijan lealtad y no ofrezcan más que palos", ha manifestado Torrado, que ha reiterado la lealtad de los socialistas gallegos con la gestión de la pandemia en lo que le corresponde al Gobierno gallego frente a un PP que "solo ofrece reproches y ataques personales, utilizando a los fallecidos de la pandemia".

"Estamos más que dispuestos a colaborar, pero es imposible con un gobierno solo interesado en confrontar, una Xunta más preocupada por pelear que por hablar", ha incidido para calificar de "inaceptable" esta actitud de un PPdeG que "no es leal ni por casualidad" en la gestión de la pandemia.