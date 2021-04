Una doctora española en la India: "Gente vacunada con AstraZeneca se contagia de la nueva variante"

La doctora Amaia Foces, médico de familia española residente en la India, ha contado de primera mano la dramática situación que se vive en el país asiático a causa de la Covid y la variante doble mutante.

En una conversación con El Programa de Ana Rosa, la sanitaria sostuvo que la variante india es incluso capaz de escapar a la vacuna de AstraZeneca, al menos en aquellas personas que solo han recibido una dosis. "El 14 de marzo comencé a ver una tendencia de subida de casos y ver que es gente que está vacunada, aquí tenemos AstraZeneca y Covaxin [vacuna india]", ha explicado la doctora.

"La OMS lo está estudiando, en mi pequeña población una dosis de la vacuna de AstraZeneca no protege contra la variante que tenemos en India, dos esperemos que sí, yo ayer me puse la segunda y veremos", ha añadido.

"Este virus es muy peligroso, es horrible, no tengo palabras para describir cómo arrasa con las familias", prosigue Foces. "Antes creíamos que afectaba a un miembro, se aislaba a la persona y se manejaba en casa. Ahora mismo afecta a la familia al completo, hay gente que me dice 'doctora, llevo 25 días encerrada en casa, ¿Cómo he cogido el virus?", concluye.