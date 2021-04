Jorge Ponce se mete con la bandera de Zamora en 'La Resistencia': "¿Qué son nueve?, ¿por los nueve que quedan allí?"

La Resistencia, el programa de Movistar, presentado por David Broncano y dirigido por Jorge Ponce y Ricardo Castella, comenzó a emitirse en 2018 y ha cosechado un enorme éxito casi desde el principio.

Nada es serio en el programa, ni mucho menos las entrevistas que se hacen a los invitados, que suelen participar del juego humorístico propuesto por el presentador, o las secciones de los colaboradores habituales del show.

En este contexto, Jorge Ponce es uno de los cómicos más directos, que no se corta a la hora de hacer "faltadas" siempre desde el humor más ácido y negro. Esto le ha reportado varias críticas en ciudades o lugares concretos, como le pasó cuando se metió con Huelva. Por ello, para que nadie se sienta mal, se inventó la sección llamada Una mierda para todos, que consiste en insultar a todas las provincias de España.

Esto se lleva haciendo en La Resistencia desde prácticamente el inicio de la última temporada televisiva. Para ello, cada día de programa, Ponce aparece con un mapa por provincias de España, falta a alguna de ellas y la tacha, siguiendo cada día hasta completar el mapa.

En el programa de ayer tocó faltar a Zamora y el colaborador se centró especialmente en la bandera. Conocida como la seña bermeja, esta consta de ocho franjas dentadas de color rojo, que representan las victorias de Viriato y una franja de color verde en la parte superior, que colgaba del hombro de Fernando el Católico.

"¿Pero esto qué es?", espetaba el director del programa de humor al poner la imagen de la bandera. "¿Qué son nueve por qué, por los nueve que quedan allí?" Al mostrar otra foto de la bandera, viendo que no tiene forma típica de bandera, sino que son franjas que ondean, Ponce insiste: "Es la bandera que te la ha cogido un gato. Son unas medias tendidas".

Al acabar de exprimir los chistes sobre la bandera, Jorge añade que "ellos (los zamoranos) no tienen la culpa de que las virtudes por provincia se repartiera alfabéticamente". A pesar de que sacado de contexto pueda sonar feo, normalmente los espectadores del late night se lo toman con humor y comentan en tono jocoso los vídeos de faltadas que se comparten en el perfil de Instagram de La Resistencia.

"Cuando Ponce empezó a hablar de banderas me olía que nos tocaba. ¡Muy buena! Jajajajaja", "como zamorana me esperaba más faltada..." o "Jolines Ponce, que Zamora tiene mucho más para faltar que la bandera. Flojo flojito flojo", son algunos de los comentarios amables que les han hecho al respecto de la bandera de Zamora, aunque otros no se lo han tomado tan bien y han mandado mensajes como "esto no es humor, es pasarse" o "analfabetos, leed antes de hablar".