Igea recrimina a los sindicatos que "no hay nada más antiobrero que paralizar 80 pactos para favorecer el empleo"

"No hay nada más antiobrero que paralizar 80 acuerdos destinados a favorecer el empleo en la Comunidad porque uno no consigue una política de subsidios, que no corresponde a una Consejería de Empleo", ha incidido el vicepresidente, quien ha confesado no poder resistirse a realizar este apunte.

"Esta es una Consejería de Empleo, no de acción sindical y se dedica a favorecer el empleo y a ayudar a salir del paro a los desempleados", ha apostillado Igea, en referencia a la cartera dirigida por Amigo, quien ha comparecido junto al vicepresidente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

Por su parte, Amigo ha afirmado que "lo importante para ayudar a los obreros es ayudarles a encontrar empleo" y ha defendido que la alternativa presentada al Diálogo Social para que no haya complementos a los ERTE "consiste en subvencionar los contratos a aquellas personas que han sido despedidas -30.000 personas se han ido al paro el año pasado en Castilla y León- y lo que hay que hacer es políticas activas de empleo".

En este sentido, ha explicado que la alternativa consiste en subvencionar contratos a personas que han sido despedidas por ERTE con 4.000 euros el primer año y 6.000 el segundo, una ayuda que puede ascender hasta 12.000 euros en el caso de las mujeres. "Es decir, ayudamos tanto a los desempleados como a las empresas a generar empleo y riqueza", ha zanjado la consejera.