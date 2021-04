UNIR diseña un programa de prevención multirriesgos de Internet: Safety.net

Safety.net permite prevenir conjuntamente ocho riesgos de Internet. Cuatro relacionales que requieren la interacción con terceros (ciberacoso, sexting, online grooming, abuso online en la pareja); y cuatro centrados en un uso disfuncional de la tecnología (uso problemático de Internet, nomofobia, trastorno de juego por Internet, y juego patológico online). Estos riesgos son cada vez más frecuentes y, según apuntan las últimas investigaciones, suelen ocurrir simultáneamente.

En una primera aproximación, el programa Safety.net se ha podido implementar en 165 adolescentes de ambos sexos de entre 11 y 14 años en cinco centros educativos de tres comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, el Principado de Asturias, desde diciembre de 2019 a marzo de 2020.

Los primeros resultados obtenidos indican que el programa es efectivo en la prevención del online grooming (contacto de adultos con menores con propósito sexual), el uso problemático de Internet, la nomofobia (temor a no poder comunicarse a través del móvil) y el trastorno de juego por Internet (problemas con los videojuegos). Además, se observa que el programa tuvo un efecto de amortiguación en la victimización por ciberacoso.

"Estos hallazgos son especialmente relevantes en el ámbito educativo y social, considerando además que el contexto de confinamiento durante la pandemia y las restricciones de distanciamiento social han incrementado el uso y los riesgos cibernéticos a los que están expuestos nuestros menores", indica Jéssica Ortega-Barón, autora principal del estudio e investigadora del Grupo Ciberpsicología de UNIR.

PREVENCIÓN GLOBAL DEL CONJUNTO DE RIEGOS

"Los programas de prevención en España (y también en el contexto internacional) se han dirigido específicamente a prevenir uno o dos de estos riesgos; muy pocos programas aúnan más de tres", sostiene Ortega-Barón. "A pesar de estas acciones preventivas, actualmente ninguna de estas iniciativas trata de forma conjunta y global, en un número reducido de sesiones, un número amplio de riesgos en Internet (hasta ocho) que afectan a los preadolescentes".

El programa Safety.net está destinado especialmente a alumnado entre 6º de Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y consta de 4 módulos: competencias generales digitales, prevención de riesgos relacionales, prevención de riesgos disfuncionales y un bloque complementario para el cambio de actitudes y cogniciones en el que se abordan aspectos de autoconcepto online o inteligencia emocional online. Presenta 16 sesiones que duran aproximadamente un cuatrimestre. Tras recibir formación, son los docentes de los propios centros quienes implementan el programa.

SEGUNDA FASE: CONTEXTO DE "NUEVA NORMALIDAD"

En estos momentos, el programa Safety.net se encuentra en una segunda fase de desarrollo, que se está implementando en un contexto de "nueva normalidad" en 900 adolescentes que estudian entre 6º de primaria y 2º de la ESO. Se espera replicar y mejorar los resultados obtenidos y analizar si los cambios se mantienen entre 4-6 meses después de la finalización.

"El programa Safety.net es una respuesta educativa y social a una necesidad que habíamos evidenciado en estudios anteriores y que se adapta perfectamente a los tiempos de un centro escolar y su funcionamiento, especialmente en ESO dentro del Plan de Acción Tutorial", concluye Ortega-Barón.

Por su parte, Joaquín González-Cabrera, responsable del grupo Ciberpsicología y coautor del estudio, afirma que "el programa Safety.net se asienta sobre pilares sólidos y los datos preliminares son positivos, aunque debemos esperar a tener más evidencias este nuevo curso. Si todo sale como se espera, Safety.net puede ser una respuesta educativa que se integre en los próximos años en muchos centros escolares para le prevención de múltiples riesgos y el desarrollo de competencias digitales en nuestro alumnado".

