Las obras de restauración de la muralla comienzan este jueves, con un plazo de ejecución de 6 meses

En unas declaraciones a los medios, Cuesta ha señalado que el de hoy es "un día importante" por suponer el inicio de unas actuaciones que los vecinos "llevan mucho esperando".

Se da comienzo así a los trabajos para la recuperación de "un emblema de Oviedo". El concejal de Infraestructuras se ha mostrado "optimista" en que el plazo de ejecución de los trabajos se cumpla.

Por su parte, el alcalde de Oviedo ha vuelto a hacer un llamamiento a los ovetenses, especialmente a los más jóvenes, para que cumplan con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. "Les pido que ayuden a que la propagación del virus no exista, y pido a los hosteleros que, si no respetan las normas, no les sirvan", ha dicho.

Si hacen esto, ha agregado el alcalde, "automáticamente la cosa va a cambiar". En este sentido ha pedido a los hosteleros que se conciencien de que, "por cuatro que incumplen las normas", pueden verse "cerrados todos".