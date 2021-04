Aragonès urge a Junts a formar Govern "lo más pronto posible": "La necesidad es clara y es de la gente"

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (ERC), ha urgido este jueves a Junts a alcanzar un acuerdo para su investidura "lo más pronto posible" y, así, poder "poner en marcha todas las instituciones que forman la Generalitat".

"La necesidad es clara y no es de los que nos sentamos en este hemiciclo. Es una necesidad de la gente", ha dicho Aragonès durante la primera sesión de control al Govern en el Parlament de la nueva legislatura.

El vicepresidente ha insistido en la necesidad de que haya un "Govern con todas las funciones" para "afrontar una reconstrucción en clave de progreso y economía" ante la crisis provocada por la pandemia y, así, abordar problemáticas como el paro, la falta de esperanza de los jóvenes y el aislamiento de las personas mayores.

Aragonès ha hecho estas declaraciones tras la intervención del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, quien también ha apremiado a llegar pronto a un acuerdo con Junts: "No queremos agotar ni jugar con los plazos. Necesitamos un acuerdo y lo necesitamos ahora. Esta semana mejor que la que viene".

Illa pide a Aragonès que "dé un paso al lado"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido a Aragonès que "dé un paso al lado" y se sume "a la mayoría de izquierdas en esta cámara", en referencia a un supuesto tripartito del PSC, ERC y los comuns.

"Cada día que pasa se debilita más su autoridad, cada ultimátum que pone sobre la mesa sirve para restarle autoridad y cada sesión de negociación -entre ERC y Junts- sirve para destacar sus discrepancias y sus desencuentros", ha dicho Illa al republicano.

El socialista ha recordado al vicepresidente del Govern que "la realidad es tozuda" y que "lleva tres fracasos consecutivos": "En ponerse de acuerdo para sustituir al señor Torra, en su primera sesión de investidura y, cuatro días después, en la segunda sesión de investidura".

En su réplica, Aragonès ha respondido de forma contundente con la misma frase utilizada por Illa: "La realidad es tozuda: con los resultados de las elecciones del 14-F, usted no será presidente" y le ha señalado que "hay una mayoría clara independentista en votos y escaños y parece que quiere obviarlo".

Para acabar su intervención, el vicepresidente también ha animado al líder socialista, de forma irónica, a que se presente a la investidura: "Si usted tiene los apoyos necesarios, preséntese, porque, además de su grupo, ¿quién le apoya?".

Los comuns le tienden la mano para evitar un Govern de "resignación"

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha tendido la mano a Aragonès para formar un "Govern de transformación" que "abra una nueva etapa" en Cataluña, y no un "Govern de resignación" con JxCat, ya que, considera, "no se entienden y no quieren gobernar juntos".

"No se puede pactar de nuevo un gobierno desde la resignación, sólo porque no queda más remedio", ha dicho Cid, en referencia a la coalición independentista, y ha señalado que es "necesario un cambio" tras meses de "discusiones, peleas, reproches y desbarajuste".