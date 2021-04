Dani Martín homenajea a su hermana con su último videoclip: "Va por ti, hermana, y por todos los que brillan como tú"

Han pasado 12 años desde que la hermana del cantante Dani Martín, Miriam, falleciera el 9 de febrero de 2009 a causa de un infarto cerebral. Ayer el intérprete estrenó el videoclip de su canción Cómo me gustaría contarte, que interpela directamente a Miriam.

Cuando esto pasó Martín tuvo una catarsis y escribió una de sus canciones más desgarradoras y tristes, Mi lamento. Diez años después ha querido seguir recordando a su hermana con un homenaje público.

Además de estrenar el videoclip, en el que le cuenta a su hermana las cosas que han ocurrido en su vida y la de su familia en estos años de ausencia, ha escrito un bonito texto en Instagram acompañado de un pequeño clip del vídeo de la canción.

"Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día. Y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores", comienza sincerándose el cantante.

Martín confiesa también lo mucho que Miriam le ayudó a tener los pies en la tierra cuando comenzó a alcanzar un gran éxito con El canto del loco: "Me hiciste crecer tanto, esforzarme aún más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste. Luego, me enteré de que me admirabas, que te enorgullecías del hermano que tenías y que hasta te gustaba el tono de mi voz. Preferías a tu hermano que al de El canto del loco".

Ayer Dani Martín tocó en directo durante una hora con motivo de la presentación del vídeo, algo que no pasaba desde 2018. Al evento acudieron exclusivamente personas que contaban con una invitación, por lo que fue algo íntimo. "Día de sonrisa y de celebrarlo con mucho cariño", dice Dani en el vídeo subido a su perfil de Instagram. También explicó que este jueves estará en El Hormiguero y que han preparado una sorpresa junto con el equipo del programa.

"Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió. Va por ti, hermana, y por todos los que brillan como tú y nos acompañan a diario de otra manera... cómo me gustaría contarte", termina diciendo el cantante en su última publicación en la red social de fotografía.