Dalmau crida "lacais de Goebbels" a Vox: "Vostés són el passat, les seues idees no tenen cabuda en el món actual"

Així ha respost Dalmau a una pregunta del diputat Miguel Pascual (Vox) en la sessió de control al Consell en Corts. La pregunta versava sobre l'estat del parc públic de vivenda, i la resposta de Dalmau ha provocat que la síndica de la formació, Ana Vega, demanara la paraula en considerar que el vicepresident no havia contestat al que se li preguntava.

En la seua intervenció, Dalmau ha retret a Vox que "vol que se suprimisca el parlament" valencià, i els ha enlletgit que un diputat del seu grup es referira als Corts com a "corts situades en el llevant espanyol": "Vostés es donen compte del decrépita que és eixa expressió?", els ha etzibat, al mateix temps que els ha dit: "ja hi ha televisió en color, ja no ens informem pel Node".

Per açò, el conseller ha considerat que fan el "ridícul més espantós", la qual cosa "tindria fins a gràcia si no fóra perquè amaga l'extremisme del mal, la banalitat del mal". Així, ha citat Hannah Arendt per a afirmar que "la democràcia és profunda, però el mal és extremista i banal".

Per açò, els ha acusat de voler imposar una "Espanya en blanc i negre" i que "per al pensament totalitari solament existeix una forma de pensar que és la seua". Així, els ha acusat d'abocar "discursos d'odi i paraules que xopen violència" així com de tindre una "comprensió maniqueísta de la política".

"Vostés no venen ací a aportar a la voluntat general. No venen a això, se'ls agría l'estómac i se'ls puja la bilis de pensar-ho. Venen ací a injuriar, a ofendre i a insultar, la democràcia no els agrada", ha manifestat.

En aquest sentit, ha conclòs dient que "el franquisme és el passat i no va a tornar". "Ací estan els demòcrates per a evitar que torne el feixisme", ha asseverat.

"EL REGLAMENT PER A QUÈ SERVEIX?"

Fora de l'hemicicle, la síndica de Vox, Ana Vega, ha instat el president de Les Corts, Enric Morera, al fet que "faça complir el reglament de la càmera" i ha indicat que les sessions de control "són de l'oposició al govern, no al revés". "No anem a permetre que se'ns cride lacais de Goebbels", ha asseverat.

"Aleshores, el reglament de Les Corts para què serveix, solament para quan a ells els interessa? Volem que es complisquen les normes de Les Corts, que no es falte ni al decore de la càmera i que siguen els consellers els que responguen les preguntes que estem fent", ha asseverat.

La intervenció de Dalmau ha generat revolada en la bancada de Vox i també en la del PP. De fet, Morera, ha demanat silenci al vicepresident segon, el 'popular' Jorge Bellver, qui ha afirmat que Dalmau estava fent "un míting de Podem" en lloc de contestar. El portaveu adjunt del PP Miguel Barrachina també ha enlletgit la resposta del conseller en un altre torn de paraula.