Arcadi España defèn que el port de València "no pot créixer a qualsevol preu"

Així s'ha pronunciat el titular d'Obres Públiques aquest dijous durant la sessió de control al Consell en Les Corts, on ha destacat que aquesta infraestructura és "clau" per a l'economia valenciana, que la utilitzen 23.000 empreses i que viuen d'ella 40.000 famílies, així com que repercuteix en un 2,5% del PIB valencià.

Per açò, ha instat a parlar del "port del futur", que estiga "integrat en l'economia blava" i basat en elements com el "compliment estricte de tota la normativa, especialment l'ambiental; la millor integració de la ciutat i el port, amb les inversions en el parc de desembocadura, la prolongació de la Línia 10 de Metrovalencia i la regeneració de les platges del sud".

En aquest sentit, ha destacat el pla de 50 milions que ha anunciat el Consell en col·laboració amb les autoritats portuàries per a regenerar el litoral i ha apostat per impulsar el ferrocarril com a part d'un "port del futur sostenible, competitiu i integrat en la seua ciutat".

Per a España, la transició ecològica és "imprescindible" i ha de ser "justa", així com "empàtica" amb els sectors que més petjada de carboni tenen, per la qual cosa cal ajudar-los "en la innovació i avançant en la descarbonización", per la qual cosa ha advocat per "electrificar el port". "No podem eixir de la crisi amb models que ens han portat a ella", ha agregat, al mateix temps que ha demanat "créixer millor".