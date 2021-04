CSIF exigeix al Consell "mesures urgents" que afronten la pèrdua de llocs de treball davant les "alarmants dades"

La central sindical ha lamentat en un comunicat que "ja s'ha perdut massa temps en discussions alienes als problemes reals de la ciutadania" i ha exigit "més negociació". Al seu juí, és "calamitós" la dada de la pèrdua de 40.200 ocupacions en el primer trimestre d'enguany respecte a l'anterior a la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera, mostra la seua "seriosa preocupació" per la reducció del nombre de persones ocupades -en 80.500- de gener a març d'enguany respecte al mateix període de 2020. El sindicat subratlla que porta "molt temps" reclamant "mesures urgents" al Consell "davant una situació econòmica que ja venia deteriorant-se abans de la crisi sanitària i que aquesta última ha agreujat".

La central sindical lamenta que durant tot aquest temps el debat polític, a més d'en qüestions relacionades amb la pandèmia, "s'ha centrat en altres assumptes que no solucionen els problemes de la ciutadania i que tenen un caire més ideològic, com l'aprovació de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana que imposa el requisit del valencià per a treballar en l'administració".

CSIF adverteix que aquestes "alarmants dades" de pèrdua d'ocupació es produeixen en un context en el qual falten 11.000 places estructurals en la Sanitat de la Comunitat Valenciana, o en el qual Conselleria del ram "no acaba d'aclarir què succeirà amb el personal contractat per a fer front a la pandèmia i que acaba contracte el 31 de maig".

En aquesta línia, el sindicat incideix en el "greu problema de la contractació temporal en les nostres administracions públiques, en moltes ocasions en frau de llei, la qual cosa està provocant situacions personals molt difícils". Per açò, la central sindical insta el Consell a abordar la "urgent reactivació econòmica i a deixar de costat debats secundaris".

De la mateixa manera, li demana que impulse la negociació amb els agents socials per a escoltar les seues propostes i, conjuntament, promoure accions que impulsen la generació d'ocupació. El sindicat reclama que afrontar com reduir l'atur es convertisca, al costat del combat de la pandèmia, en l'assumpte "absolutament prioritari" per a l'executiu autonòmic.