Catalá sobre el congrés regional del PPCV: "Demane a la meua partit serenitat i generositat. A tots"

"Demane al meu partit, en aquest moment, serenitat i generositat a tots. A tots, jo la primera, per a poder resoldre una convocatòria, que crec que que està en portes, d'un congrés regional", ha assenyalat Catalá preguntada per aquest assumpte abans d'iniciar-se el ple ordinari d'abril celebrat aquest jornada en el consistori valencià.

La també diputada 'popular' en Les Corts Valencianes ha fet aquesta petició per a arribar "a una solució que, evidentment, no genere fractures ni malentesos en un partit que està en aquest moment en disposició d'aconseguir l'Alcaldia de València i la Generalitat valenciana".

María José Catalá, que ha considerat que en "tot açò dels congressos hi ha molt 'salseo'" i que el treball periodístic "és continuar amb el debat", ha insistit a reclamar "generositat" i "serenitat". "No estic indicant-li a ningú el que ha de fer. El que estic dient és que tots han de ser generosos i, claríssimament, allò que estic demanant és serenitat en un debat que ha de ser positiu", ha exposat.

La responsable 'popular' s'ha mostrat "totalment confiada" que "l'interés", tant de la direcció nacional del PP com de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "és el millor per a aquest partit". Per açò, ha afirmat que deixa en les seues mans" el "futur" de la formació. "Crec que està en bones mans", ha agregat.

Preguntada per l'eixida en el seu moment com a president del PPCV d'Alberto Fabra, María José Catalá ha manifestat que "les circumstàncies en les quals Alberto Fabra va deixar la presidència del partit són "diferents a les d'ara" i ha repetit la seua petició de "generositat a tots".

"Alberto Fabra ha sigut el meu president, li tinc un especial afecte però abans d'Alberto hi ha hagut moltes persones que han tingut generositat", ha asseverat.

En aquesta línia, ha al·ludit al procés perquè ella fóra candidata del PP a l'Alcaldia de Torrent (València), localitat de la qual va ser primera edil. "Per a poder ser candidata a l'Alcaldia de Torrent també va haver-hi generositat per part d'una persona perquè jo fera el pas", ha assegurat.