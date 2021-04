Tamara Gorro vive la peor semana de su vida tras el susto de su abuelo: "Se le iba la cabeza, pero está bien"

Esta semana no está siendo la mejor para Tamara Gorro que, tras el susto que se dio al recibir una llamada del colegio de su hija avisando de que la niña había tenido una caída aparatosa y que presentaba una herida en el ojo, ahora ha sumado un disgusto más, esta vez, relacionado con su abuelo.

"Esta mañana cuando me he levantado, he llevado a los niños al colegio, me he ido al gimnasio, voy vestida de gimnasio y me ha llamado mi madre", ha contado la influencer a través de sus stories de Instagram: "Ayer a mi yayo le dio un chungo bastante gordo y mi madre tuvo que ir corriendo a su casa, junto a mi tío".

Además, Tamara ha querido agradecer la labor de los servicios de emergencia: "Estaba muy malito, tirado en el suelo y tuvieron que llamar al SAMUR. Gracias a ellos, que siempre nos cuidan. Le ayudaron bastante, le cuidaron. Pero estaba con la cabeza ida, muy malito".

Tamara ha contado lo sucedido con su abuelo. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

Después ha explicado que le hicieron algunas pruebas y ha querido tranquilizar a sus fans añadiendo que, aunque ha sido un susto muy grande, ha sido una reacción completamente normal: "Le hicieron un electro, le miraron bien y nos dijeron que había sido la reacción a la vacuna, porque ayer por la mañana se puso la segunda dosis. Que es una reacción normal, que a mi yayo no le ha pasado nada fuera de lo común".

"Estaba mareado, se le iba la cabeza y tiene un susto muy grande, muy grande. Y el de mi madre y el de mi tío. Y mi abuela también, imaginaos cuando llamó al SAMUR, con él tirado en el suelo, como que no reaccionaba, temblores, se caía... Los dos mayorcitos y solos...", agregó la modelo.

"Me he ido corriendo a casa de mis abuelos para que mi madre y mi tío pudieran descansar y yo quedarme a cuidarle. Él está bien, por eso os digo que es una reacción como nos puede dar a cualquiera. Le he estado vigilando la fiebre, la tensión, vigilando que comiera bien...", ha añadido Tamara.

La 'influencer' ha confirmado que su abuelo se encuentra bien. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

Además, también ha querido explicar que este ha sido el motivo de su ausencia en las redes sociales en los últimos días y, bromeando, ha agregado que ya ha cubierto el cupo de sustos mensuales que se puede llevar: "Quiero deciros que tranquilos, que está bien. El cupo de este mes, entre la niña y el susto del abuelo está cubierto. Y con el tema de la vacuna, tranquilidad, que nos han dicho que está siendo una reacción bastante normal".