Extremadura pide a Pfizer que aporte "evidencias científicas" que avalen la necesidad de una tercera dosis

Según Vergeles, la sociedad está recibiendo "tanta información, que si ya encima sale un CEO de una empresa farmacéutica diciendo que él cree, sin aportar datos científicos, que va a ser necesario una dosis de la vacuna cada nueve meses, podemos llegar a volvernos locos".

El titular de la sanidad extremeña, quien ha remarcado que "por principio" no valora los anuncios comerciales de la industria farmacéutica, ha señalado que no descarta que sea así y que, al igual que con la gripe sea necesaria una vacuna todos los años, pero no se puede ir "haciendo caso a todas y cada una de las cosas que dice la empresa farmacéutica", que es "arte y parte" en esta cuestión.

Por ello, no entrará en valoraciones de este tipo, ha señalado, mientras no haya analizado tales evidencias la ponencia de vacunas y lo haya ratificado la Comisión de Salud Pública, y mientras tanto cree que hay que intentar "separar y tranquilizar" un proceso de vacunación que va "de forma muy adecuada".

Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre este asunto en una comparecencia ante la prensa en Mérida con motivo del Día Internacional de la Solidaridad entre Generaciones.