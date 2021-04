El Tribunal Administratiu inadmet el recurs de Per l'Horta contra les obres de condicionament de la ZAL

Segons ha informat l'APV en un comunicat, el TACRC no ha admès el recurs de l'associació contra l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de València, que va anar després ratificat pel ple, que donava llum verda a l'inici de les obres de condicionament de la ZAL.

Aquests treballs consisteixen en la reparació dels desperfectes originats per la no utilització de les instal·lacions de la ZAL del Port de València, i són necessàries per a la recepció de l'actuació per part de l'Ajuntament de la ciutat.

Les obres de reparació (mesures correctores) es van licitar per part de SEPES, al juny de 2020 per import de 5.323.665,22 euros (IVA inclòs) i es van adjudicar al novembre del mateix any per un valor de 3.288.428,01 euros (IVA inclòs) i per un termini d'execució de deu mesos a la UTE formada per ELIT (grup Pavasal) i Àrees Infraestructures.

Les obres, de les quals l'APV subratlla que "contribuiran a la recuperació econòmica i a la creació d'ocupació i riquesa", "estarien ja en execució si l'adjudicació no haguera sigut recorreguda davant el TACRC". Amb aquesta resolució, el SEPES ja pot activar el contracte amb l'empresa adjudicatària per a començar les obres. En concret, el projecte contempla la reparació i posada a punt del sanejament, ferms i paviments, jardineria i reg i enllumenat de la ZAL.

Segons destaca l'APV, VPI Logística ha adjudicat quatre parcel·les de la ZAL a les empreses Grup Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Iberia, firmes que van presentar les seues ofertes i van optar al dret de superfície per a desenvolupar els seus projectes empresarials en les instal·lacions de la plataforma logística.

MÉS DE 1.500 OCUPACIONS

Aquestes empreses tenen previst invertir, conjuntament, 73,4 milions d'euros que permetran la creació de 1.518 ocupacions (188 directes i 1.330 indirectes). A més, aquestes firmes es comprometen a contractar aturats de llarga durada i a persones en risc d'exclusió social. En tots els casos, els projectes empresarials presenten un "fort component ecològic", ja siga per la instal·lació de complexos sistemes d'estalvi energètic i plantes fotovoltaiques o pel compromís de no contractar subministrament elèctric procedent de combustibles fòssils.

Segons assenyala l'APV, aquest és la tercera vegada que la justícia rebutja alguna de les apel·lacions que l'associació ha interposat contra les obres de la ZAL del Port de València ja que, anteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va denegar dos vegades els recursos de Per l'Horta de suspensió cautelar de la ZAL. A més, la Junta de Govern de l'Ajuntament de València també va denegar un recurs que pretenia paralitzar aquest pla d'adequació de l'entorn d'aquesta zona presentat per l'entitat.