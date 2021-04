El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha creado un nuevo indicador que mide el índice socioeconómico territorial (IST) y con el que han analizado el contraste entre los barrios más acomodados y los más desfavorecidos de las ciudades catalanas de más de 50.000 habitantes. Cataluña cuenta con 23 municipios de esta dimensión que suman cuatro millones de personas, más de la mitad de los 7,5 millones de habitantes de la comunidad. En este estudio, los barrios se han distribuido por 475 agrupaciones censales que aglutinan, cada una de ellas, a unas 9.000 personas. Y los mayores desequilibrios se dan en ámbitos urbanos.

Partiendo de la base de que el valor medio del nuevo índice IST en el conjunto del territorio es de 100, los barrios que presentan un índice menor son los que se encuentran a un nivel socioeconómico por debajo de la media catalana mientras que los que superan el 100 están en el lado opuesto. El Idescat ha definido seis categorías de nivel socioeconómico según el valor del IST: muy bajo (menor de 75), bajo (de 75 a 90), medio bajo (de 90 a 100), medio alto (de 100 a 110), alto (de 110 a 125) y muy alto (mayor de 125).

Les Tres Torres, el territorio con mayor nivel socioeconómico

Con esta división, y tomando como referencia la ciudad de Barcelona y sus 73 barrios, el de nivel socioeconómico más alto es el de Les Tres Torres del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, que presenta un IST de 138,6. En el lado opuesto se encuentra La Riereta del barrio del Raval (Ciutat Vella), con un índice de 64,9, menos de la mitad que el que concentra Les Tres Torres. Esta calle ha sido escenario de múltiples protestas vecinales para expulsar a los narcotraficantes y acabar con los narcopisos.

Ninguna de la decena de agrupaciones censales con menor nivel socioeconómico son de Barcelona capital y la más cercana es la de Sant Roc Oest de Badalona (51,8)

Hasta siete de las 10 agrupaciones censales con mayor nivel socioeconómico de toda Cataluña son de Barcelona ciudad: Can Castelló, Modolell i Can Ballescar de Sarrià-Sant Gervasi (136,5); el Turó Parc de Sarrià-Sant Gervasi (134,6); Can Ràbia i la Nena Cases de Les Corts (133,6); la Font dels Ocellets i Santa Gemma de Les Corts (133,4); els Caputxins, Can Ponsic i Santa Amèlia (131,6) de Sarrià-Sant Gervasi y Mandri (131,3) también de Sarrià-Sant Gervasi

Por contra, ninguna de la decena de agrupaciones censales con menor nivel socioeconómico son de Barcelona capital y la más cercana a esta es la de Sant Roc Oest de Badalona (51,8) y, en segundo lugar, el Fondo Alt de Santa Coloma de Gramenet, con un IST de 50,6.

Tras la capital catalana, que es la que concentra los mayores contrastes entre barrios, se sitúa en segunda posición la ciudad de Badalona, en el cinturón metropolitano barcelonés. El área más desfavorecida se encuentra en el barrio de Sant Roc, concretamente, en el sector de la plaza de Camarón de la Isla, con un índice de 51,8. Mientras que el centro de Badalona tiene un IST de 123,1, de nuevo, más del doble que el de su zona antagónica dentro del mismo municipio.

En el caso de Girona, el equivalente a Sant Roc o a la Riereta se ubica en la Font de la Pólvora, con un índice de 57,4 y en el lado opuesto se encuentra Montjuïc, con 126,1.

A la cola de Cataluña a escala social y económica

El territorio con el índice socioeconómico más bajo de toda la comunidad está en la provincia de Girona. Se trata de la zona noroeste de la población de Salt, que suma un IST de 37,1, bastante lejos de la media de 50. De hecho es la única zona analizada que no llega a la media, que sí que supera por poco el Fondo Alt, en Santa Coloma de Gramenet (50,6) o la mencionada plaza de Camarón de la Isla de Sant Roc, Badalona, con 51,8.

Además de la Font de la Pòlvora de Girona (57,4), la parte baja de la lista de 475 agrupaciones censales catalanas la engrosan el núcleo antiguo de Balaguer (Lleida) con 56,6; el noreste de Salt (Girona) con 58,1; el área oeste de Figueres (Girona) con 59,2; el nordeste de Tortosa (Tarragona) con 59,6 y ya, superando el 60; Montornès del Vallès, en su sector norte, con 61 y el centro y este de Canovelles (61,7), ambos en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental.

Estudiando las cinco comarcas metropolitanas, las agrupaciones censales más frecuentes son las que ostentan un nivel socioeconómico alto en la del Barcelonès (88 de 272) y en la del Maresme (20 de 48). En cambio, en las del Baix Llobregat (37 de 107). el Vallès Occidental (32 de 106) y en el Oriental (19 de 43) las más usuales son las zonas de nivel medio-alto. Ocho de L’Hospitalet y siete de Barcelona están en la franja muy baja.

La exclusión, la suma de 6 indicadores

Para poder confeccionar el nuevo índice socioeconómico territorial (IST), el Idescat ha recopilado información procedente de seis indicadores en cada una de las áreas analizadas. Se han cruzado datos correspondientes a porcentajes de población ocupada, de trabajadores con baja cualificación, de grupos poblaciones con bajo nivel de estudios, de jóvenes que no han cursado estudios postobligatorios, de extranjeros procedentes de países con rentas bajas o medias y de la renta familiar por persona.