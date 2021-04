Labrado, Muñoz, Llop, Disla, Pardo i Alapont, Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha anunciat el veredicte dels XXX Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians, on figuren autors com a Víctor Labrado, Gustau Muñoz, Iban L. Llop, Juli Disla, Patrícia Pardo i Pasqual Alapont, entre uns altres.

Aquests guardons -que reconeixen "les millors obres d'autors valencians publicades en llengua catalana durant 2019", destaca el col·lectiu- s'atorguen en les modalitats d'assaig, poesia, narrativa, teatre, infantil i juvenil, a més del premi a la difusió i l'homenatge a una trajectòria.

L'anunci va quedar posposat per les dificultats generades per la crisi de la Covid-19, recorda l'associació en un comunicat. Ara, s'ha previst un acte d'entrega a València per a la primera quinzena de desembre.

En la modalitat d'assaig, ha sigut guardonat l'autor Gustau Muñoz per 'Corrents de fons' (Lletra Impresa), perquè "realitza una gran contribució al pensament sobre qüestions històriques valencianes, sobre l'obra d'autors crucials (des de Blasco Ibáñez a Marc Granell), així com sobre figures del valencianisme cultural (de Rosa Serrano a Emili Gómez Nadal)", expliquen els responsables del certamen.

El premi de poesia ha recaigut en 'Serps i paisatges' (Bromera), d'Iban L. Llop, per ser "una obra continguda i sostinguda , tant en el fons com en la forma, que tracta la senzillesa i la concreció de les coses amb intenció d'universalitzarles".

El guardó de narrativa ha sigut per a 'Veus, la mar' (Edicions 62) de Víctor Labrado, pel "treball extraordinari de recuperació del llenguatge dels pescadors de la costa sud del País Valencià i per construir i dotar de condició literària, amb una notable economia de mitjans, tant aquest lèxic com les vivències d'aquest col·lectiu en un relat de gran valor literari".

Crisi migratòria en el Mediterrani

'Els nostres', de Juli Disla, Patrícia Pardo, Xavier Puchades i Begoña Tena (Institut Valencià de Cultura) s'ha fet amb el premi de teatre per "la pertinència de la temàtica social que l'obra proposa al voltant de la crisi migratòria en el Mediterrani, motiu de reflexió actual i necessari que interpel·la Europa, els seus governants i els seus ciutadans".

En les modalitats de literatura infantil i juvenil s'ha guardonat, respectivament, 'El cel és blau' de Maria Jesús Bolta (Tàndem) i 'L'ombra de pare' (Bromera) de Pasqual Alapont, obres que "tracten el creixement personal i l'acceptació de la realitat".

A més, l'AELC ha decidit atorgat el premi de difusió de la literatura catalana al Casal Popular Tió Cuc d'Alacant i homenatjar la trajectòria del poeta Miquel De Renzi.