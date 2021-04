¿Cepa británica o cepa india? Todo lo que se sabe (y lo que se ignora) sobre la mujer aislada e ingresada en Valencia

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana está investigando si un caso de coronavirus que afecta a una mujer que permanece ingresada en el Hospital General de la capital de la región es de la variante india del coronavirus B.1.617.

¿Se ha confirmado que la infección con la variante india?

Todavía no. Las últimas noticias ofrecidas por las autoridades sanitarias señalan que esta persona tiene más del 95% de probabilidades de padecer finalmente la variante inglesa, aunque el resultado definitivo de la secuenciación del virus que se está realizando para descartar que sea de la variante india "no estará hasta mediados de la próxima semana".

¿Había viajado la mujer a la India?

No. La mujer no había viajado a la India, pero sí su hermana, que acaba de regresar del país hindú y permanece aislada a la espera de realizar más pruebas.

¿Qué está haciendo ahora las autoridades sanitarias?

En el Hospital General se están analizando las secuencias de PCR de estas pacientes y, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el objetivo es aislar la variante.

¿Se han detectado más casos?

No. Sanidad ha insistido en las últimas horas en que se trata de "un episodio que es único y está aislado". Sí se ha detectado un caso de la variante india este miércoles en Andalucía.

¿Por qué preocupa tanto la variante británica?

Por que todo apunta a que es más transmisible y resistente a las vacunas. Un estudio publicado en la revista 'Science' con colaboradores de Brasil, Reino Unido y la Universidad de Copenhague (Dinamarca) ha concluido que sí que es probablemente más transmisible que las anteriores cepas de coronavirus. Una advertencia en línea con la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha alertado sobre la posibilidad de que sea incluso resistente a las vacunas.

¿Cuál es el protocolo que hay con los viajeros procedentes de la India?

Precisamente esta semana ha entrado en vigor la orden que obliga a los viajeros procedentes de India a guardar una cuarentena de 10 días, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta cuarentena de diez días podrá finalizar con anterioridad si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

El Ejecutivo se muestra aún cauto con la variante india. "Es muy preliminar lo que tenemos, hay una sospecha pero no confirmación, y hasta que no se haga la secuenciación genómica no hay más información", ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.