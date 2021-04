Cvirus.- Investigadors veuen més del 95% de probabilitat que la pacient del General de València tinga la soca anglesa

El resultat definitiu de la seqüenciació del virus que s'està realitzant a la dona contagiada no estarà disponible fins a mitjan setmana vinent, segons assenyalen des del departament que dirigeix Ana Barceló. No obstant açò, en aquest moment, "els investigadors apunten que hi ha més del 95 per cent de probabilitats que es tracte de la variant anglesa" i no de la soca índia.

La Conselleria de Sanitat va anunciar aquest dimecres que estava analitzant les seqüències de PCR d'una dona ingressada per coronavirus en l'Hospital General de València per si corresponen a la nova variant índia ja que la seua germana, que roman en aïllament, va viatjar a aquest país. En tot cas, recalcaven que es tracta d'un supòsit "que és únic i està aïllat".