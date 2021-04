El Parlamento de Navarra convalida el decreto ley con medidas para la gestión de los fondos Next Generation

A través de esta norma, se busca garantizar "una gestión ágil, eficaz y productiva" de estos fondos en la Comunidad foral, "facilitando la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables", así como "agilizar los procedimientos administrativos", ha afirmado en el pleno de la Cámara el portavoz del Gobierno foral y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez.

El portavoz del Ejecutivo ha manifestado que "si no nos dotamos de este instrumento estaríamos poniendo en serio peligro la posición competitiva de la Comunidad y la posibilidad de que Navarra acceda a estos fondos y los gestione de forma ágil y eficaz". Y ha afirmado que "este instrumento va a ser clave y fundamental para que todas las fortalezas y oportunidades que tenemos como sociedad fluyan y se materialicen".

Ha defendido, además, el "diálogo abierto" por el Gobierno foral para la elaboración de este decreto y ha censurado "la posición obstruccionista" de NA+ que, según ha dicho, "altera gravemente el futuro de la Comunidad foral". "Se ponen a la contra del progreso de Navarra y de los intereses generales del conjunto de la ciudadanía", ha dicho a la coalición, a quien también ha reprochado que "querían tener el lápiz rojo y el lápiz verde para decidir qué proyectos entraban o no entraban".

Por contra, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha asegurado que la coalición "ha intentado hasta el final dialogar el qué y el cómo de los fondos, sin éxito" y ha acusado a los socialistas de ser "incapaces de consensuar, además de opacos". "Quieren vender que la transparencia es una gran virtud de su política, debe ser un mecanismo para ocultar a ustedes mismos que lo que están haciendo es vender sus principios, negar lo que han sido y por el camino excluir de una parte importante de Navarra del diálogo", ha sostenido.

Asimismo, ha asegurado que "aunque este decreto no saliera aprobado los fondos llegarían a Navarra" y ha remarcado que NA+ se opone a convalidar este decreto porque "no sabemos qué proyectos se van a financiar" y porque la operativa que plantea "tampoco es óptima". Ha censurado, además, que el Gobierno foral "quiere gastar sin rendir cuentas públicas en esta Cámara y hacer lo que le venga en gana" y ha opinado que esta modificación es "técnica y políticamente un error mayúsculo". Por eso, ha agregado, "porque tenemos altura de miras y queremos lo mejor para todos, nuestro voto no puede ser otro que en contra".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha criticado que "una vez más" Navarra Suma "vote en contra en un momento tan sensible" y ha considerado que "día tras día demuestran que la altura de miras y las necesidades que tienen los navarros están muy lejos de las necesidades que tiene la formación". "EH Bildu posibilita que este decreto se lleve adelante y ustedes como siempre no, a Navarra Suma no le importa la negociación ni el acuerdo, ni la situación ni la necesidad de Navarra, les preocupa y ocupa su relato", ha sostenido.

Según ha expuesto Alzórriz, a la coalición de UPN, PPN y Ciudadanos "les importa seguir alimentando el falso oscurantismo y la falta de transparencia, ese es su mantra". Y ha considerado que "hoy de nuevo a Navarra Suma se le cae la careta porque sin esta norma no hay fondos porque sería imposible su tramitación y ejecución dado los plazos de los que estamos hablando".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha apoyado el decreto ley foral porque "hay que prepararse para gestionar esa financiación de fondos" y, dirigiéndose a Navarra Suma, ha considerado que "no es momento de trincheras partidarias, todo lo contrario". A su juicio, NA+ "debe revisar su posición, claro que todo es mejorable, pero el posicionarse en el no por el no de manera frontal y con argumentos que hemos escuchado es caer en trincheras que en estos momentos no toca".

Ha señalado la portavoz de Geroa Bai que con la convalidación del decreto "damos un paso importante", pero ha subrayado que "hay mucho camino por delante" y que es una modificación que "seguramente no es estática". "Tendremos que seguir mejorándola conforme necesitemos, adaptarla a los tiempos que nos vienen", ha planteado Barkos, para remarcar que este decreto "no es una varita mágica" y que "no garantiza una gestión eficaz". Según ha expuesto, "necesitamos aprovechar el conjunto de estos fondos para ese tránsito de la economía lineal a la economía circular".

EH BILDU: "TENEMOS EL CÓMO, FALTA EL QUÉ"

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha reconocido que "ha habido diálogo" por parte del Gobierno de Navarra para la elaboración de este decreto ley y ha puesto en valor que "buena parte" de las aportaciones realizadas desde la coalición abertzale se han incorporado al texto final. Ha considerado que hay aspectos que "se podían haber mejorado", pero ha incidido en que hay medidas "lógicas en este momento excepcional en el que hay que agilizar los proyectos".

"Los elementos fundamentales para acreditar y justificar estos dineros públicos entendemos que son suficientes", ha expuesto Araiz, quien también ha afirmado que "se plantea un control parlamentario de la acción del Gobierno en esta materia". "Tenemos el cómo, pero nos sigue faltando el qué", ha apuntado el representante de EH Bildu, quien ha pedido que el proceso para la selección de los proyectos a financiar "se aborde con la mayor ambición transformadora tanto en el fondo como en la forma y que el liderazgo público sea evidente".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que se trata de "un decreto excepcional en un momento excepcional" por lo que, según ha dicho, "entendemos que tenemos que hacer de tripas corazón para obtener, agilizar y poder trabajar con estos fondos de una forma rápida, como se nos exige y con mucho rigor".

Sobre el voto en contra de Navarra Suma, el representante de Podemos ha opinado que "no hay fundamento más allá del partidista" y que a la coalición "no le preocupa la recuperación", ya que "están votando en contra de los mecanismos de recuperación que nos ha dado España y Europa". "Hoy se quedan fuera de la recuperación y de la resiliencia en Navarra. Ojo al dato", ha concluido.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que entiende esta norma como "una herramienta puramente administrativa, por eso tiene mi voto a favor". Y ha manifestado que "claro" que echa de menos "otro tipo de cuestiones que esta norma no aborda".

En este sentido, ha expresado su "preocupación" e "incertidumbre" respecto a "la participación y liderazgo público en los sectores estratégicos de la economía" o sobre "la condicionalidad de estos fondos, respecto al control y las condiciones a las empresas".