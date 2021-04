Los sindicatos celebrarán el 1 de Mayo en Gijón, sin actos multitudinarios, pero "cargado de reivindicaciones"

Así han indicado que aunque de nuevo este uno de mayo no sea multitudinario por culpa de la pandemia, si estará "cargado de reivindicaciones" y en mismo el las organizaciones sindicales volverán a reclamar una sociedad más justa y con más derechos.

Tendrán un especial recuerdo para esos trabajadores de servicios mínimos, supermercados, transportes y demás que han indicado, si eran imprescindibles para trabajar deberían serlo ahora para vacunarse". Además reclamarán más recursos humanos y económicos para nuestro sistema de servicios públicos.

"Hoy lo urgente sigue siendo salvar vidas, pero es momento de que esos aplausos se conviertan en derechos y es momento de reconocer y agradecer la labor de todos los trabajadores en pandemia", han indicado desde las orgnizaciones que han manifestado que ahora toca exigir al Gobierno de PSOE y Podemos que cumplan todos sus compromisos del programa electoral.

"Este 1 de mayo toca pedir que se cumpla lo prometido y recordar, reconocer y agradecer la labor de todos los trabajadores que han hecho frente a la pandemia juntos", ha dicho Zapico, que ha indicado que hay otro virus que está en nuestra sociedad y que es la precariedad laboral

Por su parte Fernández Lanero ha indicado que este es momento de poner en marcha en este país un plan de resilencia y recuperación para las personas. "Con la crisis sanitaria han aumentado las listas de personas pobres que han perdido siete veces más que las ricas en esta pandemia, eso se puede ver en las colas del hambre y la vergüenza", ha lamentado.

Así, han indicado que en este primero de mayo también reclamarán un plan de choque para frenar la sangría del desempleo en los más jóvenes, un colectivo que han indicado no puede ser quien pague la crisis sanitaria.

EMERGENCIA INDUSTRIAL

La derogación de la reforma laboral o el rechazo de eliminar la jubilación anticipada serán otras de las reivindicaciones que centren este 1 de mayo en el que también se pedirá la subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros y se reclamará una transición justa ante la "emergencia industrial que vive Asturias".

En este sentido han destacado que el presidente asturiano, Adrián Barbón debe ser quien encabece el clamor por el futuro de la industria.

"Barbón no debe actuar como un delegado del Gobierno", ha dicho Zapico, que ha insistido en que la influencia de la que alardeaba barbón "tiene que demostrarse y el tiempo se agota", destacando que no entiende como aún no se ha producido una reunión con Pedro Sánchez.