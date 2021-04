CCOO demana un "creixement exponencial" d'avaluadors per a ampliar la certificació del valencià, "sobretot el C1"

El sindicat adverteix, en un comunicat que "es genera frustració davant la impossibilitat d'aspirar a un plaça en oposicions, així com per la saturació de les persones professionals que duen a terme les proves".

A pesar de l'esforç que es realitza en les proves per a les certificacions del nivell C1 de Valencià, CCOO considera que "no s'està arribant a un adequat tractament d'aquestes proves a diferents nivells", per la qual cosa exigeix "més recursos econòmics i humans per a l'ampliació de convocatòries i augment del nombre de participants".

"És necessari un augment exponencial de persones formadores i avaluadores per a aquestes proves així com multiplicar els cursos de formació. S'ha de garantir la formació del professorat per a obtindre la competència lingüística i el certificat C1 de Valencià i així facilitar l'obtenció de la competència lingüística", argumenten.

D'altra banda, la FE CCOO PV s'ha mostrat crítica davant l'ús dels sorteigs -com el dut a terme en la recent convocatòria de C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià- "que poden deixar fóra aleatòriament a persones qualificades, els qui veuen trencades les seues expectatives i desenvolupament professional per l'atzar".

Enfront d'açò, l'organització advoca per "planificar diverses convocatòries que donen resposta a la forta demanda sobre aquestes proves".

"GRAN MALESTAR"

Finalment, el sindicat deixa constància del "gran malestar creat entre els candidats a aquestes proves, així com la seua impossibilitat d'aspirar a obtindre una plaça mitjançant les oposicions, i malestar també de les persones professionals que es veuen desbordades duent a terme les proves".

Per tot açò, sol·licita "un tractament preferent que desembosse aquesta situació lingüística, que provoca un desajustament dins del sistema educatiu valencià".