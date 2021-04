La Generalitat atribueix la disminució de la població activa al "desànim lògic de les persones davant la crisi"

L'atur ha baixat en 3.700 persones en aquest període, un 0,9% més que en el trimestre anterior en la regió, fins a situar-se el total d'aturats en 394.300 persones, segons l'EPA publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per a Nomdedéu, la disminució de la població activa a la Comunitat Valenciana, que reflecteix un descens de 44.000 (-1,8%) persones, té la seua explicació en el "desànim lògic de les persones davant una situació tan complexa com la qual estem patint". En aquest sentit, el director general de Labora ha assenyalat en un comunicat que l'EPA "és una enquesta que reflecteix sensacions que les persones manifesten davant unes determinades preguntes".

"Aquests fluxos impliquen que una part significativa de la gent que s'ha quedat sense treball, especialment les persones de 60 anys o més, han eixit del mercat laboral per raons que poden estar vinculades amb les restriccions o efectes de la pandèmia, que dificulten la contractació i la investigació activa de treball", ha indicat sobre aquest tema.

Per sectors, la indústria i els servicis han sigut els principals damnificats (baixa l'ocupació en 25.900 i 15.100 persones respectivament) i el treball ha augmentat en agricultura (+2.000 persones).

El responsable d'Ocupació ha reconegut que és "evident que encara queda molt per a fer i la situació del mercat laboral continua sent molt volàtil". "No obstant açò, esperem que l'avanç de la vacunació i les bones dades d'incidència permeten consolidar certa recuperació a partir dels pròxims mesos", ha manifestat.