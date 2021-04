Igualtat prepara tres línies d'ajudes per a promocionar l'envelliment actiu per quasi quatre milions

Així ho ha indicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en resposta a la diputada Rebeca Serna (Vox) en la sessió de control al Govern. Oltra ha detallat que les tres línies estan o pendents de l'informe d'intervenció o a punt de remetre's a aquesta instància.

En concret, ha indicat que hi ha una línia per 1,1 milions d'euros destinat a les subvencions d'activitats d'envelliment actiu per a la permanència de les persones majors en el seu entorn habitual i eliminar barreres arquitectòniques, i que en aquests moments es troba pendent de l'informe d'intervenció.

Així mateix, preparen una altra línia per 1,35 milions per a fomentar l'envelliment a través de les entitats d'acció social, que és està "a punt de remetre's a la intervenció". També hi ha una altra proposta per 1.575.000 euros per a promocionar l'autonomia personal.

Oltra ha defès que aquestes subvencions responen la necessitat de "fomentar la participació, la vida cívica, cultural i social" i a previndre "l'aïllament i la solitud no desitjada de les persones majors", així com generar "sentiment de pertinença".