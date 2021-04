L'oferta de FP s'ampliarà en 6.000 places amb 181 cicles i 28 cursos d'especialització nous

"D'una banda, ampliem l'oferta de cicles formatius, i per una altra, hem dissenyat una línia d'actuació important en la implantació de cursos d'especialització, els anomenats 'màsters' de la FP. Aquesta expansió de la FP presenta una dimensió geogràfica global d'implantació important que té com a objectiu acostar els estudis de FP a tota la població, estenent els cicles per tot el territori i vinculant-los a la demanda del teixit productiu de cada comarca", destaca el conseller d'Educació, Vicent Marzà.

També és "una estratègia perquè els valencians i les valencianes opten per formar-se mitjançant la FP, que és garantia d'empleabilitat i d'accedir en llocs de treball amb unes condicions laborals dignes", afig.

Els 181 cicles formatius amb els quals amplien l'oferta són 25 de FP Bàsica, 60 de grau mitjà, dels quals 6 seran en la modalitat semipresencial, i 96 de grau superior, 18 d'ells semipresencials.

A Alacant s'implantaran 79 nous cicles: 14 de FP Bàsica, 24 de grau mitjà, 2 d'ells semipresencials, i 41 de grau superior, dels quals 5 s'impartiran en la modalitat semipresencial. Aquesta ampliació de l'oferta es completa amb 12 cursos d'especialització.

En el cas de les comarques castellonenques, a més de 3 nous cursos d'especialització, s'oferiran 28 cicles nous: 5 de FP Bàsica, 13 de grau mitjà, un dels quals serà semipresencial, i 10 de grau superior, dos d'ells semipresencials.

En la demarcació de València s'obriran 74 nous cicles: 6 de FP Bàsica, 23 de grau mitjà, 3 d'ells semipresencials, i 45 de grau superior, 11 dels quals seran semipresencials. A més, s'oferiran 13 cursos d'especialització.

Els 181 nous cicles de FP Bàsica, grau mitjà i grau superior que s'implantaran el pròxim curs són en la seua majoria una ampliació pel territori de l'oferta ja existent. No obstant açò, hi ha sis títols, dos superiors i quatre de grau mitjà, que s'oferiran per primera vegada en el sistema valencià de Formació Professional.

NOVETATS

Quant als cicles superiors, que s'establiran en l'oferta de diversos instituts el curs que vé, són el de Condicionament Físic de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives; i el d'Organització i Control d'Obres de Construcció.

En els estudis de grau mitjà s'implanta per primera vegada el cicle de Comercialització de Productes Alimentaris. Nou és també el cicle de grau mitjà d'Elaboració de Productes Alimentaris. Un altre títol nou de grau mitjà que s'implanta és el de tècnic o tècnica en Manteniment d'Embarcacions Esportives i de Recreació.

També és novetat el grau mitjà de Muntatge d'Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics, que formarà a personal tècnic en aquesta tasca. Amb aquesta nova titulació arranca el projecte d'implantar la FP en el manteniment d'avions en l'aeroport de Castelló, una proposta que servirà per a "donar impuls al teixit productiu de les comarques del nord en un sector estratègic com és l'aeronàutic", recalquen des de la Conselleria.

En la nova oferta de graus superiors, que suma 96 cicles amb més de 3.100 places, destaca l'expansió de la família d'Informàtica i Comunicacions amb 16 cicles. En aquest grup també cal esmentar els 6 nous cicles d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Les altres dos famílies professionals que més creixeran en l'oferta de cicles superiors són la de Comerç i Màrqueting i la de Servicis Socioculturals i a la Comunitat.

En el cas de Comerç i Màrqueting, destaquen 7 nous cicles superiors de Transport i Logística. Pel que fa al grau mitjà, en el qual s'implantaran 60 cicles amb unes 1.900 places, cal subratllar l'ampliació de cicles amb molta demanda com és el cas del d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.

'MÀSTERS' DE LA FP

La Conselleria va implantar per primera vegada per a l'actual curs escolar els cursos d'especialització de FP, coneguts popularment com els 'màsters' de la FP. Consten d'entre 600 i 720 hores de formació avançada i permeten a les persones que han realitzat un cicle superior aprofundir i actualitzar la seua preparació en les noves tècniques i ferramentes que demanda el mercat laboral en diferents sectors estratègics.

Per al pròxim curs, 2021-2022, els cursos d'especialització s'amplien amb cinc nous títols: Fabricació Additiva Mitjançant l'Ús d'Impressió 3D; Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual; Intel·ligència Artificial i Big Data; Cultius Cel·lulars; i Manteniment en Seguretat de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

Els nous cursos d'especialització se sumen als ja implantats en aquest curs 2020-2021: Fabricació Intel·ligent, dirigit a potenciar la innovació industrial; Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d'Operació, dissenyat per afavorir tant la digitalització com la seguretat en les instal·lacions industrials automatitzades; Digitalització del Manteniment Industrial; i Fleca i Brioixeria Artesanals.

Des de l'administració recorden que la presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en la web telematricula.es, tant en FP Bàsica com en els cicles de grau mitjà i superior, serà del 21 de maig a el 1 de juny. La matriculació en FP Bàsica anirà del 16 al 22 de juliol i del 23 al 30 de juliol en grau mitjà i superior.