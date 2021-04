Esquerra Republicana proposa el nom d'Enric Valor per a l'aeroport de València

"És una agressió a la memòria de Valor i a la cultura del País Valencià, que ha de ser defesa per la màxima autoritat administrativa del nostre poble", reivindica el partit en un comunicat.

Al seu juí, les "excuses" i justificacions de PP, Ciutadans i Vox estan totalment fora de joc i el que volen i "tothom sap" és eliminar qualsevol referent cultural valencià, democràticament acceptat i reconegut, "amb la clara finalitat d'ocultar la cultura, que el que no es veu no existeix".

ERPV posa l'accent que esborrar el nom de l'escriptor de Castalla (Alacant) suposa "eliminar la figura de qui va rescatar la literatura de transmissió oral de les comarques del sud, amb la qual s'han format en les escoles valencianes les últimes generacions".

Un d'ells és el president d'aquesta formació, Josep Barberà, qui amb indignació adverteix que tots els demòcrates estan obligats a defendre a Enric Valor -"hem crescut amb ell"- i crida a "parar els peus a aquesta gentussa més reaccionària de la dreta i d'aquells que, sota la por al 'què passarà', no actuen amb la contundència necessària per a vetlar pel llegat d'aquesta icona de la llengua i la cultura valenciana".

"Davant atemptats culturals com aquest, la resposta del Consell ha de ser ferm", reivindica en relació al govern valencià integrat per PSPV, Compromís i Unides Podem, perquè "és inadmissible que encara hui Enric Valor no tinga l'Alta Distinció de la Generalitat".

És més, per als republicans, que l'aeroport de València porte el seu nom farà que se li conega a tot el món i el seu nom siga el primer que veja tot el que aterre en la capital del Túria: "Una tasca, la de la divulgació internacional dels nostres autors, a la qual està obligat el Consell".

I denuncien que "la dreta més antivalenciana ha trobat en l'extrema dreta un aliat per a fer desaparéixer els referents culturals i nacionals" de la Comunitat: "Els demòcrates ens hem de situar davant sense excuses, i en la davantera ha d'estar el Consell".