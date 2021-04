Domínguez dice que el PP está centrado en "la labor de oposición" y no en ceses o candidaturas para el próximo Congreso

Alfonso Domínguez ha afirmado que en política "los tiempos son muy importantes" y, por ello, "ahora no es tiempo de tomar decisiones" sobre quién más se va a presentar a la candidatura o no. "Sabemos que a los afiliados del PP les preocupa pero no es el momento de entrar en estos debates".

Por ello, ha reiterado, "en el momento actual, que es muy duro para España y para La Rioja, la responsabilidad que tenemos todos los miembros del PP es centrarnos en la labor de oposición".

En este sentido, ha continuado, "la gestión de la pandemia ha sido catastrófica y es además una gestión que nos tiene muy preocupados". A ello se suma, según sus palabras, "el modelo educativo que se quiere implantar, la gestión socialista en contra de nuestras libertades... todo ello es ahora nuestra responsabilidad".

Sobre si va a ser candidato o no o si ha hablado con Génova al respecto, Domínguez ha finalizado diciendo que "nuestras relaciones con Génova son para hacer oposición. Estamos exclusivamente centrados en el Gobierno de La Rioja".