Bombers desallotgen un edifici amb persones depenents després de l'incendi d'una vivenda a Petrer

Segons ha informat aquest cos de seguretat, el foc es va originar aquest matí, sobre les 6.30 hores, en una vivenda del carrer La Manxa de Petrer.

El foc va començar en la cuina i va acabar per afectar a tota la vivenda. A l'arribada dels bombers ja no hi havia ningú en l'interior de la casa i van procedir a desallotjar l'edifici, incloent persones depenents.

En l'operatiu va intervenir una Unitat de Comandament de Prefectura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), un sergent, una autoescala (AEA) i sis bombers del Parc d'Elda.