Bertín Osborne contó este miércoles en su programa de Canal Sur El show de Bertín con la presencia de Patricia Cadaval, la hija de César, uno de los dos integrantes del dúo cómico Los Morancos.

Nada más entrar en plató la joven, colaboradora del programa junto a El Sevilla, recibió los piropos tanto de Bertín como de Vicky Martín Berrocal, también presente en el escenario.

La diseñadora destacó lo "guapísima" que estaba, algo que corroboró el artista. Pero, eso sí, también añadió una frase acto seguido que no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde se colgó el momento: "Cómo estás de guapa. Uy, eso no se puede decir ahora, te meten preso, ¿no?", preguntó al aire con cierta sorna Bertín.

En @elshowdebertin @BertinOsborne al ver a Patrícia , la hija de Cesar de @LosMorancos “ Qué guapa estas, uyyy perdona que eso no se puede decir que te llevan preso “ pic.twitter.com/6dSkxouvVN — TVMASPI (@sebas_maspons) April 28, 2021

"No pasa nada, hijo. A mí no me importa. Muchas gracias, rey, tú también estás guapísimo", le contestó, por su parte, la joven comunicadora, restando importancia a lo sucedido segundos antes.