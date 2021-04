Hiperconnectats i compromesos: així són els joves valencians

La majoria dels joves de la Comunitat Valenciana reconeixen estar hiperconnectats, compromesos amb diferents causes i sentir desafecció política. A més, el 40% afirma que fa botellot. Així es desprén dels resultats de l'Estudi de Joventut de la Comunitat Valenciana 2020 presentat ahir per la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; el director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí; el director de l'informe, Juan de Dios Mozas; i el responsable tècnic del desenvolupament d'aquest, Eduardo Álvarez.

L'estudi, que consta de 1.216 entrevistes personals a joves valencians d'entre 15 i 30 anys entre el 16 de juny i el 9 de juliol de 2020, destaca que existeix entre els enquestats una important presència de l'oci passiu, com escoltar música o veure la televisió, així com estar connectat a internet. El 95% dels joves va afirmar escoltar música i el 93% veure la televisió i sèries en plataformes, enfront del 65% que va assegurar fer esport.

Sobre la híperconnectivitat, l'estudi revela que més de tres quarts de la població jove dedica més de dues hores al dia a connectar-se a internet, fonamentalment per a consultar xarxes socials, escoltar música o descarregar pel·lícules. Internet és menys empleat per a buscar notícies o treballs d'estudis.

Així mateix, només un terç dels joves reconeix estar molt o bastant interessat en la política, mentre que sí que ho estan en temes relacionats amb l'accés al treball, a l'educació, seguretat, les desigualtats, l'accés a l'habitatge o el canvi climàtic. La conclusió sobre aquest tema és que existeix una considerable desafecció dels joves cap a la política, encara que bona part dels temes que més interés els susciten tenen a veure amb l'activitat política.

Segons l'estudi, aquesta desafecció es relaciona amb la falta d'atenció dels polítics cap a les necessitats de la ciutadania en general i dels joves en particular. També s'associa a la percepció d'una menor participació dels ciutadans en la presa de decisions polítiques. La joventut valenciana té la impressió que l'única cosa que busca el polític del ciutadà és el seu vot. D'aquesta manera, sempre segons les mateixes dades, en el principal acte polític, que és votar, hi ha joves que no troben una opció que els represente.

La majoria de joves s'autoqualifiquen com d'esquerres, més que les seues mares i que els seus pares. A més, els joves presenten una notable sensibilitat social, de respecte a les minories, immigrants, al “diferent”, encara que tendeixen a ser pessimistes davant el seu futur laboral i econòmic.

Dificultats per a emancipar-se

Els joves valencians també demanden igualtat entre homes i dones en el món laboral i estan a favor de la desaparició del sostre de cristall en aquest àmbit. D'altra banda, la violència de gènere és identificada com un dels principals problemes socials. De l'enquesta es desprén que la majoria dels entrevistats viuen amb altres persones, principalment amb els pares, d'ací ve que una part considerable no s'haja emancipat, sobretot per motius econòmics, encara que la meitat d'ells s’ho planteja.