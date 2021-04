València recupera 8,2 milions en frau fiscal amb la inspecció

L'Ajuntament de València ha recuperat en 2020 i gràcies a la inspecció de tributs 8.202.767 euros en situació de frau fiscal. La major part d'aquesta quantitat correspon a la gestió de plusvàlues (3,5 milions d'euros) i a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (3,2 milions), incorporat recentment a aquestes actuacions de control i en el qual s'ha detectat un 58% d'irregularitats.

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, va explicar ahir que “per cada euro que l'Ajuntament inverteix en inspecció, obté huit per al pressupost municipal”. Igualment, l'edil va assenyalar que a través de la gestió del conveni cadastral que s'està impulsant, està previst que el pla d'inspecció del pròxim any incloga en el control de tributs l'Impost de Béns Immobles (IBI), “la principal font de recursos” del Consistori.

El responsable municipal va manifestar que 2020 ha sigut “un any particular”, atés que per la pandèmia de la Covid-19 es van haver de paralitzar i reorientar les activitats. No obstant això, va considerar que, malgrat aquesta circumstància, el resultat de la inspecció tributària realitzada ha sigut “excepcional” en aconseguir rescatar per a les arques municipals 8,2 milions d'euros en frau fiscal.

Dins d'aquest total, a la quantitat corresponent a la gestió de plusvàlues i a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), hi ha 800.000 euros referits a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO); 500.776 euros a sancions tributàries, i “una xifra quasi residual, a causa de la Covid-19” de la taxa d'ocupació del domini públic.

Sanjuán va ressaltar que l'Ajuntament ha incorporat l’ICIO i l'IAE a la inspecció tributària en els últims anys i va detallar que “fins a l'any 2016 la recaptació per inspecció de l'IAE era de zero euros”. L'edil va afegir, pel que respecta a la recaptació de l'IAE, que les actuacions de control s'han centrat en serveis recreatius, com a salons de joc; el sector del transport i les comunicacions; el sector de l'energia i l'aigua; el sector del comerç, especialment grans superfícies i supermercats, i el sector de la fabricació, fonamentalment polígons industrials. “Aquests es trien per criteris tècnics i atesa la legalitat”, va asseverar Sanjuán, que va reconéixer “el treball dels tècnics” per a dur a terme l'elecció.

El responsable municipal d'Hisenda va insistir que el percentatge de frau detectat en aquestes inspeccions és del 58%, “una xifra molt elevada que posa de manifest la bona elecció dels sectors per part del personal tècnic” d'aquest servei. Des que es va incorporar l'IAE a la inspecció, els sectors que més recaptació han proporcionat són l'hostalatge, l'activitat del port de València, que comporta el 13%, i els serveis recreatius i culturals, com els salons de joc, va precisar. L'edil va afirmar, en aquest sentit, que la intenció d'aquest servei “no és recaptar més, sinó que cada any hi haja menys frau fiscal”.

Tenint en compte l'evolució dels treballs municipals d'inspecció, a partir de 2016 s'observa “un creixement exponencial de les quantitats recaptades amb un lleu descens en 2020 pel coronavirus”. “L'objectiu és reduir aquesta quantitat i erradicar el frau fiscal”, va reiterar.

“S'ha demostrat que invertir diners en inspecció i combatre el frau fiscal és molt rendible per a aquest ajuntament i aporta rendiment en terme de justícia fiscal”, va assegurar Sanjuán. “És molt important que aquelles persones que paguen d'una manera correcta els seus impostos tinguen la seguretat que aquelles persones que utilitzen qualsevol tipus d'ardit a la ciutat per a no pagar-los seran perseguides i sancionades. Podrem obtindre eixa recaptació", va finalitzar.