Soterramiento vías tren del puerto, proyecto recinto ferial y aforos en espacios culturales, a debate en pleno

Así, el grupo municipal 'popular' lleva a este pleno dos mociones urgentes. En concreto, una de ellas, según ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, insta al Ministerio de Transportes a que lleve a cabo el estudio informativo acerca de la supresión de los pasos a nivel del tren que conecta la estación María Zambrano con el puerto, como paso previo e imprescindible a la ejecución del soterrramiento de dicho trazado ferroviario, que debe contar igualmente con "el firme compromiso" de financiación del Gobierno.

En la otra iniciativa urgente también el PP, ha detallado el alcalde, propone solicitar al Gobierno que, "a la mayor brevedad" mantenga en 2022 y 2023 la suspensión de las reglas fiscales para las entidades locales "de acuerdo a lo manifestado por la Comisión Europea y en paralelo a la gestión de Recuperación, Transformación y Resiliencia, toda vez que la situación económica no es previsible que se recupere en dichos años".

De igual modo piden al Ejecutivo que, en caso de que la Unión Europea desactivase la "cláusula general de salvaguarda" apruebe un real decreto ley que prorrogue la aplicación de las inversiones financieras sostenibles para 2022 y que dé continuidad a la aplicación de los proyectos de inversión iniciados en 2021 con cargo a los remanentes de tesorería para gastos generales.

BARRIOS

Por su parte, el grupo municipal del PSOE lleva como moción urgente "la desigualdad" en los barrios de Málaga. Su portavoz, Daniel Pérez, ha explicado que en la moción instan al equipo de gobierno a llevar a cabo una comisión de trabajo compuesta por todos los grupos municipales y los agentes sociales que diseñen estrategias y políticas de recuperación en los barrios de la ciudad para abordar "el fenómeno creciente en estos entornos de la desigualdad".

De igual modo, piden llevar a cabo un plan de recuperación que tenga por objeto abordar el modelo de ciudad, apostando "decididamente", entre otros, por captar industria verde.

Pérez ha lamentado que "las personas son las grandes olvidadas de la gestión de De la Torre". "Cuando no se invierte, aumenta la desigualdad y tras 25 años de gobierno del PP este es el resultado", acusando como responsable al regidor. Ha advertido, tras citar informes, que "lo primero que tiene que hacer el equipo de gobierno es tomar conciencia de las desigualdades que existen en Málaga, porque hay dos Málagas en nuestra ciudad".

El alcalde, al respeto, ha señalado que "se equivoca" el PSOE al querer relacionar la presencia del virus y que haya barrios atendidos o desatendidos: "Me parece de una demagogia impresentable".

"La presencia del COVID tiene que ver con la población, no entiende de barreras desde el punto de vista económico o social", ha dicho De la Torre, aludiendo en este punto a la educación: "La educación es clave del progreso y lucha contra la desigualdad", ha apostillado, valorando, además la gestión y atención a barrios "sin distinguir" entre ellos.

CORTIJO DE TORRES

El recinto ferial también formará parte del debate del pleno de este jueves. Así, el grupo municipal de Adelante Málaga llevará una moción sobre "la garantía de consolidación como equipamiento público y de acondicionamiento como recinto ferial permanente de los terrenos de Cortijo de Torres".

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Remedios Ramos, ha recordado el reciente proyecto presentado para ser desarrollado en los terrenos de Cortijo de Torres y ha advertido de "los planes especulativos del alcalde".

Es más, ha tachado el proyecto de "otra ocurrencia" del regidor, que "quiere privatizar el cien por ciento del suelo público". "El alcalde va a dejar a la ciudadanía malagueña un gran legado de hormigón", ha criticado, ironizando con que lo que "debería figurar a la entrada de Málaga sería 'Se vende'".

Por su parte, la viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha dicho que se trata de un proyecto de "dudosa viabilidad", por lo que lo ha considerado "un nuevo anuncio fantasma, un megaproyecto que el alcalde sabe que no se va a llevar a cabo".

De la Torre, por su parte, ha advertido de que la moción tiene "errores" y además ha dicho que "podemos presumir de que esta ciudad en 1995 no tenía un espacio ferial; y en 1998 fuimos capaces de que se abriera el recinto ferial en Cortijo de Torres".

También ha dicho que el proyecto anunciado la pasada semana "consolida" la feria de Málaga, aunque ha reconocido que es un proyecto "complicado, no es fácil; queremos que no nos cueste dinero, si nos cuesta, mínimo, puede haber iniciativa privada, que es lo que parece que Adelante Málaga no entiende, y que sea público".

Sobre este proyecto, el PSOE ha dicho que el presentado por el PP "es difícil de llevar a cabo", tachándolo de "faraónico" y ha señalado que entiende "la filosofía" de la moción de Adelante ya que "el proyecto presentado por el PP no es realista".

Cs ha señalado que está de acuerdo "con el uso permanente del recinto ferial". También sobre el proyecto ha agregado que es "un tema que está muy incipiente, estamos de acuerdo en un uso más prolongado y actual, porque ahora mismo se está infrautilizando pero en qué proyecto y cómo hacerlo es en lo que diferimos, por lo que es un debate que acaba de empezar y queda mucho".

AFOROS

Por su parte, el grupo municipal de Cs lleva como moción urgente la relativa a los aforos en teatros y espacios culturales. La portavoz, Noelia Losada, ha explicado que solicitan a la Junta que "estudie la flexibilización" de los criterios para la celebración de espectáculos culturales, de modo que, teniendo en cuenta la incidencia acumulada en la ciudad, se aumente el aforo en aquellos espacios que puedan verse afectados.

"No es comprensible que se fije una capacidad máxima para el Teatro Cervantes para 150 espectadores. Eso no hace viable ningún espectáculo", ha advertido, insistiendo en que la "cultura es segura". "No queremos ir contra la ley ni contra las normas sanitarias. Pero creemos que es posible su aplicación más favorable".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, el PSOE ha informado de que ha propuesto una moción institucional en relación con la condena de amenazas que han recibido por carta miembros del Gobierno y otros cargos institucionales y políticos.

Así, el PP ha propuesto algunas modificaciones, entre otras, eliminar connotaciones políticas de la iniciativa, algo que, según el PSOE, aceptan. Pérez ha pedido a todos "actuar como demócratas, condenando estas acciones enérgicamente y sin fisuras para que no queden en el olvido".

El alcalde ha insistido en que se ha propuesto un texto de condena a todas las violencias y que se trata de que no sea un tema "de entrar en la campaña de Madrid, con todo el respeto a la misma".

REPAROS

En otro orden, el grupo de Adelante Málaga, y en concreto, el concejal Nicolás Sguiglia ha informado de un informe del interventor general revela que "durante el ejercicio de 2020 se realizaron un total de 873 reparos, lo que significa que se gastaron 10,5 millones sin ajustarse al procedimiento y a la normativa, una situación que bordea la ilegalidad".

Entre otras causas de reparos Sguiglia ha enumerado "la ausencia de libre concurrencia, la falta de justificación de las contrataciones, del proceso de adjudicación escogido o de la solvencia técnica y profesional" y ha pedido al alcalde que "dé explicaciones".