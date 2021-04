Telecinco reanudó este miércoles la emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Lo hizo después de que, la semana pasada, se detuviera para dar paso a una entrevista a su protagonista, Rocío Carrasco.

Se trató de uno de los episodios más duros hasta la fecha, pues mostró la parte en la que Carrasco relató la paliza que le dio su hija, Rocío Flores, y que recoge una sentencia. Pero antes, según contó, la joven ejerció otras formas de violencia sobre ella.

"Hija de puta, me dan asco tus besos, al cuarto se va a ir tu madre enterrada..." son algunas de las lindezas que, según Carrasco, le profirió su hija. Recordó también que no estaba siempre así, pero que cuando tenían un momento de mínima complicidad, la joven reaccionaba aun con más agresividad, pues no se permitía sentir nada bueno por la madre.

Poco antes de la paliza, Carrasco recibió una llamada de su abogado en la que le avisaba de que su hija había testificado haber sufrido maltrato verbal y físico por parte de su madre como estrategia previa para que le dieran la custodia de los hijos a Antonio David Flores de manera urgente. "Había dicho que le decía que estaba gorda, que no le daba de comer o que le daba bofetones", recordó.

"La próxima vez quemo la casa contigo dentro"

Mientras contaba que dicho trámite no salió adelante y Rocío Flores volvió a la casa de su madre, recordó un impactante episodio. Y es que, en una ocasión, la madre encontró a la joven fumando en su habitación cuando le corrigió por ello. "La próxima vez lo hago contigo y quemo la casa contigo dentro" dijo Rocío Flores tras darle una larga calada al cigarro y apagarlo contra el colchón.

"Una de las veces ella está fumando dentro de su habitación y yo entro y le reprimo que esté fumando. Pega una calada al cigarro, lo apaga en el colchón y me dice 'la próxima vez quemo la casa contigo dentro" #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/cGpB0SutTk — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 28, 2021

Por episodios así contó Carrasco que vivía aterrorizada y que los días previos a los lunes en los que sus hijos iban a su casa, le daban ataques de pánico, vomitaba, tenía ansiedad y no paraba de llorar. Contó también que la joven perpetraba la versión de los Flores sobre los problemas de salud de su hermano, David. Según ellos, las complicaciones del niño se debían a que Rocío Carrasco bebió y fumó durante su gestación.

Rocío Carrasco encontró a su hija fotografiando documentos

Además de los repetitivos ataques verbales y hasta físicos, la protagonista del documental contó que sentía que su hija no podía regresar con su padre sin información nueva que usar contra ella. En esa línea, narró dos ilustrativas anécdotas.

Una de ellas versaba sobre un momento en medio de la noche en el que Rocío Carrasco se encontró a su hija en su despacho fotografiando documentos de su madre. Por otro lado, recordó Carrasco un vídeo de un programa de prensa rosa en el que anunciaban la bomba de que ella y Fidel Albiac se separaban.

¿El motivo? Que había maletas en la puerta de la familia. Según dijo Carrasco, se trataba de unas maletas que portaban documentos de su madre, Rocío Jurado, y que estuvieron en la puerta de la casa tres semanas que coincidieron con una estancia de Rocío Flores, por lo que cree que fue ella quien le dio el chivatazo a su padre para que lo sacara la prensa.

"Yo lo único que quería era que ella se diera cuenta de que eso no era bueno de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que luego en menores dije que había sido sin intención porque no quería ser la culpable de que a ella le cayeran más cosas", dijo Carrasco, entre lágrimas. Según contó, sabía que tenía las de perder, y en esa época lo que hacía era tomarse una pastilla, irse a la cama, y seguir preparando cenas y cuidando a los niños.