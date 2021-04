Aitana responde a Broncano sus preguntas estrella: "Tengo muchas relaciones, pero poco dinero en el banco"

Aitana fue la encargada de poner el ritmo en La Resistencia este miércoles, donde acudió para presentar su próxima gira, 11 razones tour, y su nuevo tema, Ni una más: "Tiene un mensaje feminista que visibiliza la inseguridad que vivimos las mujeres".

Incluso el programa de Movistar quiso ponerse serio para promocionar la canción: "Es importante visibilizar la inseguridad de las mujeres cuando van por la calle. Aquí estamos a la chorrada y chistes siempre, pero esto es totalmente en serio".

NI UNA MÁS



Aunque Broncano no lo tenía en su guion, la cantante sorprendió al presentador pidiéndole que le hiciera sus preguntas estrella del programa: "¿Sexo y dinero? Pues tú misma te has metido en el lío así que responde", afirmó el presentador.

La cantante le contestó que "mantengo muchas relaciones sexuales, es que tengo 22 años y novio, pero no las cuento", aseguró Aitana. Respecto al dinero que tenía, comentó que "me acabo de comprar una casa y tengo una hipoteca. Así que no mucho, la verdad".

También admitió que los paparazzi la persiguen habitualmente, sobre todo en fechas señaladas como "San Valentín, en mi cumpleaños... cuando pasa algo de que la lío por cualquier cosa están ahí, lo saben todo...", comentó.

Eso sí, Aitana admitió que lo más miedo le da hacer, por si los fotógrafos la pillan haciéndolo es "pis en el campo. Antes orinaba en los lugares que podía, pero ahora no".

El que no tuvo vergüenza fue Broncano, que se atrevió a cantar a dúo una canción con su invitada, sin mucha fortuna, pero mucha diversión para los espectadores y el público presente en el teatro Arlequín, donde se graba el programa.