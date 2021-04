Javier Cámara, en 'El hormiguero': "Ser padre no es idílico, es un currazo"

El hormiguero continuó su semana más cinematográfica con la visita de Javier Cámara (tras José Sacristán, José Coronado y Mario Casas) este miércoles para presentar su nueva película, El olvido que seremos, que se estrena en cines el 7 de mayo y ha sido galardonada con el Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

El 7 de mayo se estrena en cines “El olvido que seremos” con @JAVIERCAMARA1. Un filme sobre la historia del destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín de los años 70. #CámaraEH pic.twitter.com/LjrfvODQUP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2021

"Interpreto un médico pandemista preocupado por la población más desfavorecida en Colombia. Está grabada hace un año y medio, pero ahora está de actualidad total", explicó el invitado del programa de Antena 3.

Pablo Motos le preguntó: "¿Qué pensaste cuando te ofrecieron el papel?", a lo que el actor le contestó que "había leído el libro hace mucho tiempo, lloré mucho porque es muy emocional y nunca imaginé que me lo iban a ofrecer".

Vemos el trailer de la nueva película de @JAVIERCAMARA1, “El olvido que seremos” #CámaraEHhttps://t.co/GlV9zlDDx0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 28, 2021

Su faceta como padre

Tras comentar su nuevo trabajo, el presentador quiso que Cámara hablase de su faceta como padre de dos hijos: "¿Hay algún momento que sientes que lo estás haciendo bien o eso es imposible?", quiso saber Motos.

"¡Qué va!", exclamó el invitado. "No he hablado nunca de mis hijos, soy súper discreto, pero no tengo ni idea y ellos me enseñan. Los amigos me han regalado libros con pautas, pero no los entiendo", añadió.

"Es dificilísimo ser padre, es complicado, maravilloso, agotador y precioso. No es idílico, es un currazo", admitió el intérprete. El presentador también le preguntó sobre como llevó el confinamiento.

Cámara le respondió que "ellos lo llevaron bien, yo, mal. Hubo un día que me bajé al garaje, me metí en el coche y encendí la radio durante media hora, pero ni la oía". También comentó la afición musical de su hija: "Le ponía jazz, pero ahora le gusta Shakira".