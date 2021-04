Carlos Latre triunfa con su imitación de Florentino Pérez en 'El hormiguero': "No me reía tanto desde hace meses"

Javier Cámara fue el invitado de este miércoles en El hormiguero, pero compartió protagonismo con una acertada imitación de Florentino Pérez por parte de Carlos Latre, que cautivó a los espectadores del programa de Antena 3.

"Hoy viene el doble de acción del presidente del Real Madrid", anunció Pablo Motos mientras su colaborador, caracterizado del dirigente madridista, entraba en el plató. Nada más verle, Cámara no pudo reprimir las carcajadas y exclamó: "¡Qué maravilla!".

Pérez-Latre comentó que llevaba una liga al cuello porque "es la Superliga, pero me he quedado más colgado que Bambi en el día de la madre", y tras tirarla al suelo se dirigió hacia el invitado y afirmó que "me han dicho que cuando hable, mire a cámara", provocando las risas del actor.

El presentador le preguntó por la Superliga, a lo que Pérez-Latre respondió que "nos hemos quedado más colgados que un jamón, se han ido todos del grupo de WhatsApp menos Laporta, pero que sepan que lo hacemos por el bien del fútbol".

Bromearon sobre los equipos que se habían ido del proyecto como "el Milan, que se ha borrado..." y comentó que estaban en negociaciones con otros clubes "como el Requena", afirmó dirigiéndose a Motos y al equipo de su localidad.

"¿Usted no tiene miedo de que la UEFA le pueda perjudicar?", preguntó el valenciano. La respuesta de Pérez-Latre fue contundente: "Le hablaré con total franqueza y máximo respeto. A mi la UEFA me come los huevos".

La contestación del humorista provocó las risas en todo el plató, con Motos tapándose la boca para reírse y con Pérez-Latre dándose la vuelta para que no se le viera carcajearse de su propio chiste. Situación que provocó numerosos comentarios en redes sociales.

Tras recuperarse de las carcajadas dieron paso a la sección de 'El teléfono escacharrado' donde Pérez-Latre imitó a Josep Pedrerol para que Motos repitiera la imitación a Cámara, este a Marron y llegara a Juan del Val, que adivinó que se trataba del presentador de El Chiringuito.