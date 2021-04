Carlota Corredera responde a la petición de Rocío Flores sobre la parte eliminada del documental: "La verás en privado"

Este miércoles, Telecinco reanudó la emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Lo hace después de que, la semana pasada, se detuviera para dar paso a una entrevista de su protagonista, Rocío Carrasco.

Al principio, Carlota Corredera hizo un poderoso alegato contra los negacionistas: "Se creen que tienen la razón siempre, pero lo que hacen es el ridículo", dijo. Además, mencionó no solo a quienes niegan a Rocío, sino a los que le ponen peros: "Son como los que dicen 'no soy racista, pero...'", dando a entender que, al final, eran igual que quienes cuestionaban cada palabra que Carrasco.

Después, mencionó también el caso contrario, que es el de quienes habían rectificado y habían decidido apoyar la versión de la mujer tras años de amistad con Antonio David, como es el caso de Belén Esteban. Esta dijo que, el de este miércoles era uno de los programas más duros.

Además, contó que había hablado esa misma tarde con Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, aunque no reveló el contenido de dicha información. Sin embargo, Carlota Corredera lo aprovechó para lanzarle un mensaje.

Y lo hizo porque, días atrás, se anunció que Rocío Carrasco había pedido que se omitieran algunas partes del documental en lo que respecta a la paliza que, según recoge una sentencia, le dio Rocío Flores a su madre.

En El programa de Ana Rosa, donde colabora la joven como comentarista de Supervivientes 2021, Flores habló con bastante desdén de su progenitora, y reiteró su petición a la misma: "Al menos llama a tu hijo. Que una especialista recomiende a mi madre que no hable conmigo pero sí lo haga en un programa con cuatro millones de espectadores es cuestionable, ¿Pero mi hermano también entra en mi pack?"

Además, pidió que se mostraran esas imágenes que se habían decidido censurar por no herir sensibilidades. "Quiero conocer toda la versión de mi madre, no tengo ningún miedo, que se emita todo, yo sé lo que viví en esa casa y con eso me quedo".

Carlota Corredera, por su parte, aprovechó el inicio del programa para contestar a esas palabras: "Estamos a tu disposición si deseas ver esos vídeos, pero te los enseñaremos en una absoluta intimidad".