Consultorio de Sexo: "No sé si se puede llamar lujuria, pero llevo un tiempo con una cierta obsesión con el sexo"

Problemas de erección

PREGUNTA Estuve un año sin pareja y ahora estoy con una chica y llevamos 6 meses. Llevamos intentando hacer el amor pero siempre pasa algo. Hay veces que en los preliminares sexuales me empalmo y al poco de hacerlo es como que no siento y pierdo la erección.

Otras veces directamente no se me levanta. Todavía no hemos podido tener una relación sexual plena. Hace 4 años tuve una novia y no tenía estos problemas. Un dato es que me masturbo muy a diario. ¿Qué debo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO En toda disfunción eréctil hay un componente psicógeno, con independencia de que exista una posible causa orgánica. Si tienes erecciones cuando te masturbas, tienes erecciones al despertar y en los juegos eróticos no coitales tienes erección, casi podría deducirse que no hay causa orgánica o efecto secundario de algún fármaco que justifique tus dificultades de erección.

Indicas que tu erección es buena en los juegos eróticos previos, pero al hacer la penetración pierdes la erección; en este punto habría que valorar si la lubricación vaginal de tu pareja es muy intensa y ello te hace perder sensaciones sexuales y consecuentemente la erección.

Es probable que tras unos iniciales encuentros eróticos marcados por tu dificultad se hayan puesto en marcha dos elementos que chocan entre sí: el deseo erótico y el miedo a que se repita tu dificultad; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo, que se traduce en ansiedad y que origina una lógica respuesta vascular cuya traducción es una pérdida de erección.

En tu caso, un sencillo asesoramiento sexológico unido a un apoyo farmacológico inicial te permitirá ir cogiendo confianza para, gradualmente, ir dejando la medicación de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano íntimo de tu relación.

Dudas con la identidad sexual

PREGUNTA No tengo claro mi sexo, he nacido hombre pero no me identifico con mi cuerpo y lo paso mal. Tengo 18 años y no me atrevo a decir nada de esto en mi entorno, ni con mis amigos ni mucho menos con mi familia.

No sé qué pasos dar y si debiera hacer cirugía genital. ¿Dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? Vivo en Sevilla.

RESPUESTA DEL EXPERTO La identidad sexual es la percepción íntima de considerarse a sí mismo hombre o mujer; y esta percepción es cerebral, se expresa desde dentro, no se elige, no se puede cambiar y no lo determinan ni los genitales ni la cultura.

En tu caso, y con 18 años, parece claro que eres mujer porque te sientes mujer, independientemente del sexo que se te asignó al nacer por criterios de percepción genital.

Lo más deseable es que tu entorno de amigos y tu familia se muestren permeables para entender la realidad de tu situación de transexualidad; en ocasiones, la reacción que presupones van a tener al expresar la realidad de tu identidad sexual es bastante mejor de la prevista.

No obstante, eres mayor de edad y eso te permite legalmente iniciar aquellos pasos que ayuden a identificarte con el cuerpo que desearías tener y conseguir así que los demás te vean y te traten como tú quieres ser tratada.

Los protocolos de tránsito hormonal y reasignación genital están protocolizados y definidos en las diferentes leyes que las diversas Comunidades Autónomas tienen establecidas en torno a situaciones de transexualidad.

La decisión de iniciar un tránsito hormonal y/o una cirugía de reasignación genital es una decisión que siempre dependerá de ti y tendrá el soporte y asesoramiento médico profesional.

Mi sugerencia es que te pongas en contacto con la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y allí te indicarán los lugares de referencia en Andalucía a los que puedes acudir. Esta es la página web de la FESS.

Mitigar la vorágine

PREGUNTA Estoy algo obsesionada por el sexo. No sé si se puede llamar lujuria, pero llevo un tiempo con cierta obsesión. Tengo 22 años y mis relaciones sexuales hasta ahora han sido más bien frustrantes (con dos chicos con los que salí).

Desde que estoy sola estoy en una vorágine sexual, veo mucho porno y fantaseo continuamente con escenas de sexo. Comienzo a preocuparme porque antes yo no era así. No sé si esto se puede mitigar. Gracias, Elena.

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y evoluciona a lo largo de la vida del individuo estando sometido a inevitables vaivenes modulados por la propia biografía personal.

Nuestra biografía sexual tiene un soporte bio-psico-social y en ella juegan un papel importante: la edad, estado de salud, estilo de vida, niveles de amor, autoestima, clima de pareja, contexto cultural, experiencias previas e historia familiar.

La RAE (Real Academia Española de la Lengua) define “lujuria” como deseo excesivo de placer y “vorágine” como pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos; la Sexología interpreta ambos términos como niveles altos de pasión y deseo.

Estás viviendo, en la actualidad, un momento de tu vida en el que tu deseo e imaginario erótico se muestra mucho más expresivo y no ha ido acompañado en tu experiencia de componentes afectivos y eróticos satisfactorios.

La rigidez cultural y social tiende a fabricar “adicciones y obsesiones” y a devaluar las aficiones, lo cual siempre tiende a culpabilizar. Creo deberías dejar fluir tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos y tus fantasías; cuando dejes de luchar contra ellas, te sentirás más libre.