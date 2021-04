El arquitecto español Rafael Moneo, ganador del premio Pritzker 1996, recibirá el León de Oro a la carrera en la 17.ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebrará del 22 de mayo al 21 de noviembre, informaron hoy los organizadores en un comunicado.

El arquitecto, docente, teórico de la arquitectura y crítico -nacido en Tudela en 1937 y autor de proyectos como el de la ampliación del Museo del Prado- será galardonado el 22 de mayo, durante la ceremonia de inauguración de esta Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia, que tenía que haberse celebrado el pasado año pero se pospuso por la pandemia.

El director de esta edición es el arquitecto, profesor e investigador libanés Hashim Sarkis y ha considerado en las motivaciones que Moneo es "uno de los arquitectos más innovadores de su generación".

Ha destacado sus distintas facetas y ha citado algunos de sus proyectos, como la ampliación de la Estación de Atocha de Madrid, el auditorio Kursaal de San Sebastián o la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles.

"Como profesor, ha guiado rigurosamente a varias generaciones de arquitectos hacia la arquitectura como vocación. Como académico, ha utilizado sus habilidades ilustrativas y precisión analítica para reinterpretar algunos de los edificios históricos más clásicos con nuevos ojos", ha escrito.

Sarkis también ha subrayado que Moneo, como "crítico de la escena arquitectónica contemporánea", ha abordado "fenómenos emergentes y proyectos significativos, promoviendo también algunos de los debates más importantes" del sector.

Además del galardón, el comisario de la Bienal de Venecia de Arquitectura ha organizado una exhibición que reunirá una selección de "maquetas y fotos emblemáticas" de sus principales trabajos, en el marco de este festival de interés internacional.

A lo largo de su trayectoria, Moneo ha sido distinguido con la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos (2003) o el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2013), entre otros. En 1997 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de España.

Algunas de sus obras más conocidas son la transformación del Palacio de Villahermosa en Museo Thyssen-Bornemisza (1989-92), la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca (1987-1992), el Edificio Diagonal de Barcelona (en colaboración con Manuel de Solá-Morales, 1988-1993) y los Museos de Arte y Arquitectura Moderna de Estocolmo, Suecia (1994-98).

La Bienal de Arquitectura tenía que haberse celebrado en mayo de 2020, pero la pandemia de coronavirus y la necesidad de impedir aglomeraciones obligó a los responsables a posponerla inicialmente para agosto de 2020 y finalmente para este año, bajo el título How will we live together? ("Cómo viviremos juntos?").