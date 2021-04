La desescalada andaluza se retrasa una semana más en las playas de Barbate y en Matalascañas

Los andaluces podrán ya desde la medianoche de este jueves moverse libremente por las provincias andaluzas tras el inicio de la desescalada decretada el martes por la Junta. Sin embargo, no todos los municipios estarán abiertos estos días, tras la revisión por parte de los expertos de la incidencia acumulada en los mismos. Una actualización que el Ejecutivo regional adelantó a este miércoles para que las medidas adoptadas al respecto entren también hoy en vigor.

Así, hay un total de 74 pueblos en Andalucía que estarán confinados perimetralmente desde este jueves al superar los 500 casos de incidencia, además de otros 20 sin actividad no esencial por presentar una tasa de más de mil contagios. En lo que a las playas se refiere, en Huelva han quedado cerrados los municipios de Almonte y Cartaya, lo que afecta a Matalascañas en el primero (donde también está la aldea del Rocío) y a playas como El Rompido y Nuevo Portil en el segundo. Tampoco se podrá viajar en Cádiz a Barbate, lo que incluye las playas de Caños de Meca, Zahara de los Atunes o Zahora.

Dentro de la provincia de Sevilla, los pueblos cerrados son Badolatosa, Casariche, Cazalla de la Sierra, Isla Mayor, La Luisiana, Martín de la Jara, La Puebla del Río, El Palmar de Troya, Peñaflor y Villanueva del Ariscal, además de Villamanrique de la Condesa, también sin actividad.

En cualquier caso, y ante el más que probable éxodo a las playas este fin de semana, la portavoz del comité de expertos, Inmaculada Salcedo, recordó que los ciudadanos deben optar "a ser posible" por espacios abiertos y evitar la "acumulación" de personas en un mismo vehículo "sin mascarilla y con las ventanas cerradas". E insistió en que "el virus sigue ahí y esto no se ha acabado".

Reactivación económica

Las medidas decretadas el martes por la Junta han supuesto un importante balón de oxígeno para algunos de los sectores más afectados por la crisis, especialmente los relacionados con el turismo. Tanto es así que desde la Asociación de Hoteles de Cádiz aseguraron que, tan solo unas horas después del anuncio de reapertura de las provincias, ya se había registrado en algunos establecimientos un incremento de la ocupación del 15%.

El sector se muestra esperanzado y confía en que muchos hoteles que permanecen cerrados desde hace meses –el 50% en Sevilla y el 40% en Córdoba, por ejemplo–, empiecen a abrir sus puertas con la relajación de las restricciones. La movilidad entre provincias "no es la solución, pero sí el inicio de una senda positiva", explicó Manuel Córnax, presidente de la patronal sevillana.

También los hosteleros de la capital hispalense valoraron de forma "positiva" las nuevas medidas, que incluyen la ampliación de horarios hasta las 22.30 h –hora límite en los bares para aceptar clientes, que pueden permanecer en el local hasta las 23.00 h–, aunque siguen reclamando una mesa de trabajo para "negociar la desescalada" a partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma. En este sentido, el gremio propone que, desde ese fin de semana y durante todo el mes de mayo, la hostelería pueda abrir hasta las 00.30 horas, y hasta las 2.00 horas desde el 1 de junio, para "ya a mediados de ese mes retomar la actividad como teníamos antes de la pandemia".

Igualmente, la Asociación de Hosteleros de Sevilla pide a la Junta que en los banquetes y celebraciones se permita un aforo de 100 personas en el interior y 200 en el exterior, y que las mesas puedan estar ocupadas por ocho personas al aire libre y seis dentro, dos más que actualmente.

Mientras, la Federación Andaluza de Empresarios de Playa considera una "buena noticia" que se pueda viajar entre provincias, aunque puntualiza que "no va a ser un cambio radical de la noche a la mañana porque puede haber cierta reticencia, pérdida de hábitos, pero no cabe duda de que servirá para sobrevivir". Por su parte, las agencias de viaje andaluzas lamentaron que la reapertura no se produjera en Semana Santa, si bien ahora "va a permitir que podamos ofertar, al menos, escapadas" a distintas ciudades, algo "positivo de cara a la deseada recuperación de la actividad". Una recuperación que también prevén los campings, confiados en que pasarán de una ocupación media actual al 10% a un 20%.

Controles en Jerez

La subdelegación del Gobierno en Cádiz ha señalado este miércoles que intensificarán los controles en la provincia este fin de semana, especialmente en las zonas costeras, donde se espera una gran afluencia de personas, "sobre todo de Sevilla", y en Jerez, debido a la celebración del GP de Motos. Respecto a este último, lanzó un mensaje muy claro: "A los moteros, decirles que no intenten llegar al circuito porque va a estar cerrado".