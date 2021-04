Ayuntamiento y Puerto de Barcelona se dan un mes de plazo para negociar una subsede del Museo Hermitage

El Ayuntamiento de Barcelona y el Puerto han coincidido este miércoles en su voluntad de intensificar la vía del diálogo para encontrar, en un plazo de 30 días, puntos de acuerdo que lleven a dar luz verde a la construcción de una subsede del Museo del Hermitage de San Petersburgo en el recinto portuario de la capital catalana.

Fuentes municipales han confirmado esta prórroga de un mes para un proyecto que lleva años encallado y en el que históricamente hay distintas sensibilidades entre los dos socios del consistorio.

En un comunicado difundido tras reunirse este miércoles su consejo de administración, el Puerto ha informado de que el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado la retirada del orden del día del punto que debía abordar este miércoles la autorización para construir el centro museístico.

En este sentido, el organismo precisa que no ha tratado la solicitud de otorgamiento de una concesión al Museo Hermitage Barcelona SL por cuanto ha sido retirado del orden del día "a petición expresa del Ayuntamiento de Barcelona para disponer de más tiempo para revisar toda la documentación del proyecto".

Pese a ello, el puerto de la capital catalana ha valorado positivamente "la voluntad de diálogo" por parte del ayuntamiento y se ha ofrecido "a intensificar las conversaciones para mirar de encontrar una solución definitiva".

En la misma línea se ha expresado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha afirmado este miércoles que con el Puerto de Barcelona se "han ganado unas semanas más" para poder "intensificar" el diálogo y "buscar puntos de acuerdo" relacionados con la instalación de esta subsede del Museo del Hermitage.

Tras la presentación del Plan de Derechos Culturales de Barcelona, la alcaldesa ha indicado que todavía no hay "una gran novedad" sobre esta cuestión, después de que haya habido "diferencias de visión" sobre el proyecto museístico entre el ayuntamiento y el puerto.

Ada Colau ha indicado que a partir de ahora se intensifican las conversaciones entre las dos instituciones "con la voluntad de buscar puntos de acuerdo".

También el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado que el Puerto, el consistorio y los promotores del Museo del Hermitage en Barcelona se hayan sentado a negociar y se trate así de evitar una judicialización del proyecto.

"Trabajaremos para desarrollar un proyecto de interés cultural sostenible para la ciudad porque somos conscientes de que, de no encontrarse una solución acordada, el riego es judicializar y encallar el proyecto de nuevo", ha aseverado Collboni.

El primer teniente de alcalde ve un paso adelante en la negociación a tres bandas. El socialista, a diferencia de su socio de gobierno en el Ayuntamiento, no tiene un rechazo inicial al proyecto en su idea de dinamizar de una u otra manera esta zona de la ciudad, la Barceloneta.

Turismo de calidad

Coincide así con el Puerto de Barcelona, que considera el Hermitage "un proyecto cultural de interés para la ciudad, teniendo en cuenta que la Ley de Puertos prevé como usos prioritarios en los espacios puerto-ciudad los culturales".

"Ejemplos de este uso cultural son el Museo Guggenheim de Bilbao o el Centro Botín de Santander", ha recordado el puerto barcelonés.

A favor de la instalación del museo en el recinto portuario se han manifestado hoy los hoteleros barceloneses porque consideran que es un proyecto que atraerá turismo de calidad y existe el riesgo de que sus promotores opten por llevarlo a otra ciudad.

Así, el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Mestre, ha dicho que, si la ciudad hace una apuesta por el turismo de calidad, "no hay duda de que el turismo cultural lo es" y, si no hay infraestructuras culturales de calidad, este tipo de visitante no vendrá.

Igualmente, el director general del Gremio de Hoteles de Barcelona, Manel Casals, ha pedido que las partes se pongan de acuerdo para que el Hermitage se quede en Barcelona "en una ubicación que nos convenga a todos"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta, Manel Martínez, ha subrayado que el proyecto del Hermitage "no solo beneficia a una entidad privada" sino "a toda la ciudad" y ha pedido hacer "todo lo que haga falta para mantener el proyecto en Barcelona".