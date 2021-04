Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 5 morts, 4 d'ells residents, i els contagis pugen a 225

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 1.574.074 dosi de la vacuna contra el coronavirus, 185.716 a Castelló, 577.998 a Alacant i 810.360 a València i han rebut la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la monodosis de Janssen- 411.342 persones.

Així, la xifra total de positius en 390.075 persones. Per províncies, 41 a Castelló (40.189 en total); 57 a Alacant (146.249 en total); i 127 a València, província a la qual s'ha reasignado un cas (203.636 en total) i el total de casos no assignats baixa a un.

Per la seua banda, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.307: 794 en la província de Castelló, 2.779 en la d'Alacant i 3.734 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 256 persones ingressades i 54 en les UCI: 54 en la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 69 en la província d'Alacant, 18 d'ells en la UCI; i 133 en la província de València, 28 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 180 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 390.243 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 40.328 a Castelló, 145.987 a Alacant i 203.873 a València. El total d'altes no assignades es redueix a 55. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.993 casos actius, la qual cosa suposa un 0,99% del total de positius.

RESIDÈNCIES I BROTS

En aquests moments hi ha casos positius en set residències de majors, dos més que ahir, (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 4 en la província de València) i 1 centre de menors de la província de València. No obstant açò, els nous casos que s'han declarat en centres de majors corresponen a persones asintomàtiques. Així mateix, no s'han notificat contagis entre residents però sí cinc positius en treballadors i quatre residents han mort.

A més, s'han notificat 10 brots des de l'última actualització tots d'orige social excepte dos a Almassora i València amb 3 casos d'origen laboral i un a Oriola de 4 casos en l'àmbit educatiu.

La resta, d'origen social, amb tres casos es localitzen en Denia, amb quatre casos a Tavernes de la Valldigna i Massamagrell, amb cinc casos en Sant Antonio de Benaixeve, amb sis casos a Rafal, amb 9 casos a Elx i 11 casos a La Vall d'Uixó.