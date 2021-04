Mario y Manuel, de 'MasterChef Junior', sorprenden con su gran cambio físico y demuestran que siguen siendo cocineros

Si hay unos exaspirantes de MasterChef a los que es importante no perderles la pista es a los niños, pues son los concursantes que más cambios pueden dar, tanto físicos como personales. Por ello, este martes, el talent culinario ha demostrado que Mario y Manuel, ganadores de la primera y segunda edición de MasterChef Junior, siguen teniendo pasión por la cocina.

Durante la primera prueba del último programa de MasterChef 9, los aspirantes han recibido la visita de El Monaguillo, quien les repartió dos ingredientes diferentes a elegir entre tipos de harina y tipos de leche. Pero también acudieron otros dos grandes conocidos del programa.

Mario y Manuel ganaron MasterChef Junior allá por 2014 y 2015, respectivamente, cuando tenían 12 y 11 años. Ahora tienen 19 y 17 años, estos dos pequeños chefs ya no son tan pequeños, pero sí siguen siendo chefs.

El cambio físico es notable, pues no solo han crecido y cambiado su look, sino que han endurecido sus facciones y tienen un semblante muy adulto. Pero hay algo que no han cambiado, y es que siguen cocinando.

¡Espectacular! Qué orgullo tener a nuestros dos primeros ganadores de #MasterChef Junior en el programa de hoy https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Au0cN135Q4 — MasterChef (@MasterChef_es) April 27, 2021

Ambos invitados aceptaron el reto propuesto por el jurado y se animaron a cocinar un plato. Mario preparó un chipirón a la plancha con veluté de tinta de calamar y espuma, mientras que Manuel presentó un postre, unas peras caramelizadas con especias, crumble de avellana, espuma de leche de avellana y helado de leche de avellana y praliné.

Pero, además de sus demostradas habilidades culinarias, los dos ganadores contaron, y coincidieron, en que les era imposible dedicarles más tiempo a la cocina por tema de estudios. Sin embargo, han pasado por la Escuela MasterChef y no han dejado del todo aparcados los fogones, como demostraron.