Puig insta al fet que els "ajustos d'ocupació" en CaixaBank siguen "els mínims possibles" i a trobar eixides "raonables"

Així ho ha manifestat el cap del Consell a Castelló a preguntes dels mitjans sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) anunciat per l'entitat bancària.

Puig ha precisat que els acomiadaments no són resultats del procés de fusió, sinó d'"un canvi de la banca, que té unes lògiques diferents".

"Hem d'adaptar el nostre mercat de treball a altres sectors que tenen major capacitat de generar ocupació", ha dit el president de la Generalitat, que s'ha referit al "procés de digitalització" i el "superàvit d'oficines" que existeix en la banca, que està experimentant una "transició".

En tot cas, ha comentat que el que li ha traslladat als dirigents de CaixaBank i a la resta de bancs que realitzen retallada de plantilles és que "els ajustos siguen els mínims necessaris per a garantir la viabilitat de les empreses".

Igualment, advoca per que "es busquen eixides raonables i acordades amb els sindicats". Puig ha afegit que en CaixaBank va haver-hi un inici "molt alarmant", però "les últimes notícies diuen que hi ha una disminució" dels afectats.

Finalment, el cap del Consell ha considerat que "ha d'haver-hi una equitat". "Quan hi ha un problema d'aquestes característiques no pot ser que uns isquen del banc amb grans bonus i uns altres amb una situació molt lamentable, hi ha un exercici d'ètica i responsabilitat social fonamental per part dels bancs", ha acabat.