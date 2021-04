Terelu Campus entra en 'Sálvame' en directo y revela si volverá alguna vez al programa: "La palabra nunca es muy fea"

Este miércoles, Terelu Campos ha dedicado a Sálvame un artículo en su sección de la revista Lecturas y ha desgranado la buena relación que la une con el equipo de redacción del programa.

"Son personas que, con su silencioso trabajo, se dejan la piel cada día para que Sálvame sea un éxito y para que los que hacen pantalla brillen cada tarde", ha escrito la hija mayor de María Teresa. Sin embargo, los colaboradores que siguen en el programa han visto en sus palabras un dardo envenenado hacia ellos.

Terelu, que actualmente trabaja en Viva la vida, dejó Sálvame en abril de 2019 tras verse imposible de afrontar todos los ataques que estaba recibiendo su hermana Carmen Borrego. Pero esta buena relación manifiesta por el quipo contrasta con un tema que se trató recientemente, y es que el equipo de redacción del programa de las tardes de Telecinco destacó a finales de febrero que había colaboradores como Chelo García-Cortés, María Patiño o Kiko Matamoros que no eran buenos compañeros con ellos.

Por ello, estos tertulianos se han visto señalados por el aparentemente inocente artículo de Terelu Campos, y ha sido la presentadora de Socialité quien ha querido poner en duda sus palabras: "Ella siempre ha cuestionado el trabajo de la gente de la calle".

Kiko Hernández ha explicado cuáles eran las razones de su marcha del programa: "Pensaba que el motivo era yo, porque le metí mucha caña con el tema de su hermana, y me dijo que no, que era por otro motivo".

Patiño ha intervenido entonces para dar más datos: "Ella dice que hay una persona que está detrás de las cámaras que jura que no volverá a ver". "Pues creo que está equivocada", ha apostillado Hernández.

Kiko Matamoros, amigo de Terelu, ha leído entonces un mensaje que ella le ha mandado sobre el asunto: "No se me ha ocurrido pensar en ninguno de vosotros [al escribir el artículo]. Era un reconocimiento al trabajo anónimo. Qué pena que todo lo queráis ver de esa manera. ¿Vamos a comparar nuestro trabajo siempre reconocido al de ellos, joder? No he hablado de la dirección, quién sabe si algún día lo hago e igual os sorprendéis".

Después, Jorge Javier la ha llamado por teléfono y, finalmente, ha entrado por teléfono en directo: "Yo no tengo nada contra nadie". Entonces, le han dicho que la echaban de menos en el programa, y ella ha respondido que era recíproco.

"¿No vas a volver nunca?", le ha preguntado el presentador. "La palabra nunca es una palabra muy fea. No creo en eso en la vida. La vida nunca sabes por dónde te va a llevar. Eso es ridículo, es ponerse barreras".