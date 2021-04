La campaña electoral madrileña parece ya una novela de cualquier autor contemporáneo que se precie. Después de los gritos y las amenazas, este miércoles ha llegado el otro gran tema que ha movido el arte en todas sus expresiones: el amor. O más bien, el desamor.

La presidenta y candidata Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana en una entrevista en OndaCero que la libertad madrileña también es no encontrarte con tu ex. Una verdad a medias. Pablo Iglesias no ha coincidido con Íñigo Errejón últimamente, pero los de Ciudadanos no dejan de ver en todas las banderolas colgadas en farolas a la propia Ayuso. Quizá se explique mejor así que su candidato Edmundo Bal opte solo por reeditar un pacto con ella.

Eso sí, el ex que ahora está de moda es Toni Cantó. El PP lo lleva a todos los mítines. Como buen ex, además, Cantó ha fundido a negro todo lo que dijo de los azules cuando era naranja. En esa combinación falta el color rojo, representado por Nicolás Redondo, que fue secretario general del PSOE de Euskadi y que ha presentado a la presidenta en un acto informativo este miércoles.

Sánchez ha alimentado una inestabilidad que ahora amenaza con devorarle a él.



El #4M debe ser el principio del fin de la anomalía histórica que ha supuesto tener antisistemas en las instituciones españolas.



El 4 de mayo, #Libertad. pic.twitter.com/nvAWwc5Rcl — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 28, 2021

Por lo menos otros socialistas que ya no ejercen (cargos públicos) han salido en defensa de Ángel Gabilondo. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y 26 de sus ministros han firmado una carta pidiendo el voto para Ángel Gabilondo, que llegó a ejercer como ministro de Educación con el precedesor socialista de Pedro Sánchez.

Han llegado tarde, no obstante, si a la que querían convencer era a Mónica García, que ha contado en las redes que ya ha votado por correo, justo el día en el que Correos ha tenido que desmentir el bulo que ha corrido como la pólvora. Varios usuarios han mostrado tiques de envío de voto con la expresión "voto emitido" que se han entregado a ciudadanos que no han votado, pero desde la compañía han aclarado que se trata de un error. Vaya semana la de los buzones amarillos.

Hola, como algunos usuarios ya han señalado, al realizarse el voto electoral se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse (con importe 0€). Al no imprimirse el ticket de compra, queda pendiente y se vincula el supuesto cobro al siguiente usuario. — CorreosAtiende (@CorreosAtiende) April 27, 2021

El toque musical lo ha puesto Podemos, aunque no en forma de rap, sino en forma de chotis. El coro de mujeres de Malvaloca ha decidido hacer una versión sobre la canción Madrid y cambiar el "cuando vengas a Madrid, chulona mía" por "el fascismo nunca trajo libertad". Con lo bonito que era pensar que Lavapiés podía tener emperatriz. Y que se podía encontrar a su ex.