Cvirus.- La incidència acumulada a la Comunitat Valenciana repunta a 44,17 casos per 100.000 habitants

Encara així, la Comunitat Valenciana segueix en risc baix en estar per davall dels 50 casos i continua sent la regió amb una taxa més baixa i es troba molt allunyada dels 230,27 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri.

Per la seua banda, hi ha dos ingressats per covid més en planta fins als 235 ingressats, que ocupen el 2,06% dels llits disponibles, mentre que en les unitats de crítics hi ha 55 malalts, tres menys, que ocupen el 5,89% dels llits.

En les últimes 24 hores s'han registrat 30 ingressos per coronavirus i s'han donat 24 altes. Finalment, la taxa de positividad a la Comunitat Valenciana ha pujat al 3,75% front el 3,64% d'ahir i segueix per davall del 7,35% de mitjana nacional.