El Principal de València acull aquesta setmana l'estrena del concert documental de Xavi Sarrià

Les entrades anticipades dels dos concerts es van esgotar a les poques hores de posar-se a la venda, però el dijous i el divendres estaran disponibles en les taquilles del teatre el 5% de les localitats que es reserven per a taquilla per a cada dia de funció.

L'espectacle 'No s'apaguen els estreles' naix arran de la cançó del mateix títol que va ser banda sonora de la pel·lícula 'La mort de Guillem' i en pocs mesos ja suma més de 700.000 reproduccions en les plataformes digitals, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'espectacle, amb un format innovador de concert documental, conjuga cançons i audiovisuals que es projectaran en una pantalla pròpia en forma de cor, fa un cant a la perseverança, la resiliència i la solidaritat de la gent humil i senzilla del nostre país, i es vertebra amb les històries de nou protagonistes.

CONCERT DOCUMENTAL

Amb sonoritats i instrumentació mediterrànies, l'espectacle s'endinsa en el repertori més emotiu de Xavi Sarrià, elaborat durant més de dos dècades en solitari i al capdavant d'Obrint Pas. Sis músics acompanyen a Xavi Sarrià en l'escenari: 'dolçaina', acordió i llaüt amb Hèctor Peropadre, guitarra amb Xiomara Abelló, baix amb Diego Barberà, teclats amb Daniel Tomàs, percussions amb Luis Súller i la veu de Key Day.

Els audiovisuals que es projectaran durant l'espectacle formen part del documental 'No s'apaguen els estreles', un treball dirigit per Xavi Sarrià amb guió de David Segarra, realització de Víctor Serna i música original de Míriam Encinas. Les imatges es projectaran en una pantalla pròpia i interactuaran durant el concert acompanyant a la banda, com un músic més.

El documental 'No s'apaguen els estreles' s'estrenarà en paral·lel a l'estrena del concert. Així, el projecte és una cançó, un documental i una gira, un projecte transmedia dissenyat per a ser difós en xarxes i en televisions, en concerts en espais tancats o a l'aire lliure.